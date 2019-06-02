亞安全對話美中砲火猛　中國防長嗆：分裂台灣中國將戰到底

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）第18屆「香格里拉對話」正於新加坡舉行，繼美國代理國防部長夏納翰在昨（1）日會議上對中國撂下重話後，中國國防部長魏鳳和今（2）日也不甘示弱，表示若有人試圖分裂台灣與中國，中國將不惜「戰到底。」

由英國智庫國際戰略研究所舉辦的亞洲最大國防會議香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）今日進入第三天議程，魏鳳和在發言時針對美國支持台灣的行動及在爭議性的南海進行美方所稱的「自由航行」進行批判，「任何企圖分裂中國的行動都不會成功，任何對台灣問題的干涉皆注定要失敗」，將台灣視為其領土之一的中國將「戰鬥到底。」

《路透社》報導，美中兩國由於激烈的貿易戰、美國對台灣的支持，以及中國在南海擴大軍事化，而美國也該區域進行「自由航行」等，雙方關係變得越趨緊張。夏納翰（Patrick Shanahan）在昨日議程中便表示，美國將不再姑息中國在亞洲的種種侵略性行為。

夏納翰意有所指地表示，對地區各國重要利益的最大長期威脅來自那些試圖破壞而非堅守國際秩序行為者，「如果這些趨勢性的行為持續下去，那些在全球公共領域中的人為建構就可能變成收費站，主權也可能成為強國的特權。」

而魏鳳和今日也明確地劍指美國表示，「有些區域外的國家以自由航行的名義跑到南海伸展軍事肌肉。」

提及美中貿易戰，魏鳳和也表示，如果美國想在貿易問題上進行對抗，中國將「戰鬥到底」，但如果美方想好好談，「我們將保持大門開放。」