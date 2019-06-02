彰化以南7縣市大雨特報　台東高溫上看36度

氣象專家吳德榮今天表示，今日起至週二（4日）「梅雨季」的滯留鋒，仍在北部海面徘徊，午後有瞬間大雨的機會。氣象局今天發出7縣市大雨特報；針對台東也發出高溫黃色燈號。

中央氣象局指出，今天鋒面仍滯留於台灣北部海面，西南風略增強，各地區多雲為主、偶有局部短暫陣雨，山區中午過後因熱力作用影響，降雨較明顯，提醒民眾多加留意。

氣象局今天一早針對彰化縣以南等7個縣市發出大雨特報，包含彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市及屏東縣；針對台東縣發出高溫黃色燈號，高溫恐破攝氏36度。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天起至週二（4日）「梅雨季」的滯留鋒，仍在北部海面徘徊。不過，鋒面帶上的「中尺度對流系統」，幸好與台灣有段距離，不致發生「連續性」的大量降水。

吳德榮說，台灣在不穩定的暖氣團內，西南風遇地形的舉升作用，午後熱力的舉升作用，皆會帶來局部性陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）發生的機率；應注意天氣的變化，及氣象局發布的特報。

他指出，白天不降雨時，天氣很悶熱，今天北部氣溫約攝氏23至32度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至34度。

吳德榮說，根據最新預報顯示，週三至週五（5至7日）「滯留鋒」北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度稍降，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

他指出，週六（8日）「滯留鋒」又漸往南靠近，雖仍在北部海面；但大氣不穩定度提高，除了午後熱力的舉升作用，西南風遇地形也有舉升作用，皆會帶來局部性陣雨或雷雨。