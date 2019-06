(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統川普日前出席空軍官校畢業典禮,台灣的軍官也在畢業生行列中。白宮事後在IG發文,並附上川普與與官校畢業生合照,中華民國國旗就矗立在一旁。

根據中央社報導,美國總統川普5月30日出席美國空軍官校畢業典禮,其中有10名非美國籍的外籍畢業生,也包括中華民國國軍在列,司儀在以「國家」介紹台灣時,赴美參訓的國軍人員特別起立,揮舞中華民國國旗。

事後白宮的IG也發文「總統川普昨天在空軍官校畢業典禮演講(President Trump gave the commencement address at the Air Force Academy yesterday!)」並附上川普與與官校畢業生合照。

而畫面的左邊,中華民國國旗就矗立在一旁。這張照片不只出現在白宮IG,也出現在白宮官網(如下圖)。