達悟族父子打造拼板舟　屏東划渡蘭嶼環保募款

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）嘉義廣邀企業以及民間一同淨灘守護海洋生命，其中，蘭嶼達悟族青年張世凱和父親張馬群，更是共同打造拼板舟，將從屏東出發展開「划渡蘭嶼」計畫進行募款，為環保盡一份心力。

嘉義縣今（1）日在東石網寮漁港舉行「無塑海洋鱟裡嘉在—守鱟者聯盟誓師淨港/淨灘大會」，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘和環保署長張子敬，邀集縣內12家企業及機關代表簽署淨灘認養意願書，並與民眾一起淨海、淨攤，並有專業潛水人員打撈港內的廢棄物，盼改善日益嚴重的海洋垃圾污染問題。

此外，翁章梁還乘坐蘭嶼達悟族青年張世凱和父親張馬群親手打造的拼板舟，巡遊近海，呼應海島文化與海洋緊密的關係，大家攜手推廣海洋環保理念。

為了串聯海洋環境保護理念，工藝家張馬群特別將手工打造的蘭嶼拼板舟載運至現場，向民眾介紹拼板舟文化，呈現海島文化與海洋緊密的關係，主辦單位也協助張馬群參加預定6月7日從屏東出發的「划渡蘭嶼」進行環保募款，邀請民眾踴躍贊助。

另外，嘉義縣政府多年前起已著手進行台灣唯一的史前「活化石」鱟的復育及野放，委託嘉義縣生態環境保育協會復育及養殖試驗，希望大家共同努力守護其棲地，避免受到塑膠微粒的危害。

嘉義縣生態環境保育協會老師蘇銀添也展示難得一見的鱟標本，以「相遇兩億年鱟」為主題，解說鱟的復育，並以海洋垃圾創作「等鱟」裝置藝術。

除了「守鱟」主題，還有鰲鼓溼地生態保護協會教導民眾以海廢素材再利用創作DIY筆筒，南華大學自然生物科學系林俊宏副教授展示廢棄物顯微鏡的科普教作，吳鳳科大美容美髮造型設計系葉鎧瑜老師展示海洋環保概念，利用環保材質賦予廢棄物的新生命服飾創作。



淨灘活動現場（圖/嘉義縣府）