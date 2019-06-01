游盈隆：蔡賴六月決戰　賴清德贏面仍大

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣民意基金會董事長游盈隆今(1)日在風傳媒專欄發表標題為「看蔡賴六月決戰，誰主沉浮？」的文章，劈頭就說，三天前即5月29日是民進黨「黨恥之日」，當天的中執會更是民進黨五月鬧劇的終極演出。

因為當天會中粗暴地通過英派要求的三項修改。但游盈隆認為，這三項修正是否能讓蔡英文總統保住連任之路，仍在未定之天。

第一招：總統初選民調納入手機。

英派力推手機與市話民調各佔一半，主要著於年輕人較支持蔡英文，寄望手機佔比一半可翻轉選情，但根據台灣民意基金會五月的全國性民調結果，蔡陣營煞費苦心的安排，未必能如願。

第二招: 蔡賴分別與韓柯三人對比。

游盈隆說，根據四月台灣民意基金會全國性民調結果來略作分析：

當蔡、韓、柯三人對比時，韓35.8%，柯27.9%，蔡27.5%；當賴、韓、柯三人對比時，賴33.2%，韓31.1%，柯27.8%；賴佔上風，一目瞭然。

他說，在蔡韓柯競爭狀態下，45歲以下年輕選民幾乎一面倒挺柯，中年選民幾乎一面倒挺韓，而65歲以上選民多數挺蔡。也就是說，柯文哲在年輕族群有擋不住的魅力，即便手機民調佔百分之五十，他仍是年輕族群最強的吸票機，蔡英文很容易被邊緣化。

面對柯文哲，想靠手機民調短時間內拉抬蔡英文在年輕族群支持度，無異緣木求魚。

而納入柯文哲的三人對比，賴清德在年輕族群所獲得的支持還高於蔡英文，即便是手機民調佔百分之五十應也不會有明顯的改變。

第三，關於民調時間選在6月10-14日執行。游盈隆說，根據過去三年的經驗法則，蔡總統每年聲望最高的時候都在五月，過了五月，總統聲望就像溜滑梯一樣走下坡。

因此整體來說，英派即便已不計毀譽，霸王硬上弓，修改三項關鍵遊戲規則，到頭來很可能還是一場空。

游盈隆認為，只要賴清德未來兩星期沒有犯下戰略和戰術的重大錯誤，初選勝利還是屬於賴清德的。

原文連結: 游盈隆專欄：看蔡賴六月決戰，誰主沉浮？