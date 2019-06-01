蒙藏文化館「與佛同行」特展　佛像、唐卡揭藏傳佛教面紗

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）臺北蒙藏文化館展出「與佛同行－藏傳佛教佛像及唐卡藝術展」，盼讓民眾更加認識藏傳佛教，自即日起展至9月2日止。

文化部表示，佛教是臺灣民眾主要宗教信仰之一，其中也包含了許多藏傳佛教信眾。文化部蒙藏文化中心為了讓民眾更加認識藏傳佛教的內涵，於蒙藏文化館展出「與佛同行－藏傳佛教佛像及唐卡藝術展」。

文化部次長蕭宗煌表示，不同文化皆有其特殊、深奧及迷人之處，本次文化部蒙藏文化中心透過「與佛同行」特展，呈現唐卡的特殊藝術性，以及藏傳佛教及藏人間的緊密關係。

蕭宗煌說明，未來亦期許蒙藏文化中心，在蒙藏文化上展現更多的發揮，讓民眾有更多的認識及理解，創造多元文化價值。

此次，展出藏傳佛教的佛像與唐卡，包含佛教的起源、發展、傳入西藏的過程及藏傳佛教四大教派等主題，以工藝作品呈現藏族在藝術創作層面所流露出濃厚的宗教意涵，藉由宗教的傳承，更淬煉出藝術的極致展現。

其中，藏傳佛教金銅佛像，在藏族人民繼承其傳統民族雕塑藝術的基礎上，不斷吸收融合印度、尼泊爾及漢地的造像技巧，經過千百年的創新，逐步形成具有鮮明獨特民族風格和純厚質樸的藝術類型。

另外，唐卡（Thangka）是一種卷軸形式的繪畫，為獨具西藏民族特色的藝術形式，題材包羅萬象，風格亦受到周遭多種文化的影響，發展出不同畫風流派的唐卡；除傳統以筆繪創作的唐卡外，也有刺繡、織錦、緙絲、貼花、堆布等不同形式的呈現。

值得一提的是，展覽現場並設置有祈福區，提供風馬旗給參與民眾書寫祝願話語，傳達心願、利益眾生。更多詳情請前往臉書專頁查詢。



展覽資訊（圖/官方臉書）