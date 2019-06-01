台南新銳製琴師獨愛牽亡歌　深耕台灣傳統文化獲表揚

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台南年輕製琴師林宗範無師自通製作月琴長達20年，致力傳承即將消逝的台灣傳統民俗文化，受到總統蔡英文表揚。

文化總會於線上推出的「匠人魂」#17 製月琴篇取名「土地吟遊人」，內容記錄年僅29歲的製月琴師林宗範，自小熱愛台灣傳統音樂和樂器，因為沒錢買琴，從國小三年級開始便自學樂器製作，以四海為師的匠人精神，到處向各行各業請益學習木工的雕琢技巧，多年來，鑽研出無師自通的技藝本領，製琴資歷近20年。

文總特於台南後壁本協庄舉辦記者會，由會長蔡英文總統親自出席，推廣優質匠人影像，並頒發匠人魂錦旗給林宗範師傅，彰顯他為台灣傳統文化的耕耘。

林宗範說明，希望大家能夠熱愛台灣的傳統文化，越本土越在地的文化，越國際化，他非常感謝在座貴賓與家人的鼓勵。

總統蔡英文表示，文總作為政府與民間的文化橋樑，「匠人魂」是其中相當重要的作品，看到年僅29歲的林師傅，便擁有20年的製琴資歷，上台演出的風中燈牽亡歌團的團員也幾乎不超30歲，看到這群年輕人淋漓盡致的演出傳統藝術表演，果真是英雄出少年、行行出狀元！

蔡英文強調，藝術是貼近生活每一天的文化，看到牽亡歌的驚豔演出，她非常感謝這群年輕的文化工作者，願意走一條很不一樣的路，讓台灣的重要文化資產得以保存，作為總統，她深表敬意。



林宗範（右）成立「風中燈牽亡歌團」（圖/文總）

特別的是，林宗範也成立月琴工作室推廣台灣傳統樂器，更堅持以台灣本土木料製作。他自幼住在墓仔埔附近，每逢喪事便會遇上出殯隊伍及牽亡歌團，浸淫在這類鄉土音樂中，卻獨愛這類聲頻，不管是牽亡歌、勸世歌、乞丐調，他都能朗朗上口。

有鑑於台灣牽亡歌傳承後繼無人，林宗範與朋友成立「風中燈牽亡歌團」，擔任紅頭法師，致力於這項台灣即將消逝的傳統民俗文化的保存，全團不僅全是男生，平均年齡也僅僅30歲。

近年來，他們還將牽亡歌轉型做表演形式，於「2018台灣月琴民謠祭」參與演出，更受邀到大學授課，將傳統文化落實到日常生活中，記錄台灣傳統曲調的精隨。

文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝「匠人魂」系列短片，呈現台灣百工百業的底蘊朝氣與豐沛能量，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，堪稱台灣最具溫度的原創匠人影像。



「匠人魂」（影/文總）