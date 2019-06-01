粽望所歸慶端午 新二代體驗包粽立蛋大呼太有趣！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）端午節是東亞文化圈的傳統節日，為使在台的新住民了解台灣傳統文化，內政部移民署6月1日下午2點於桃園市桃園婦女會館舉辦「粽望所歸.慶端午」活動，除了有新住民姐妹帶來精彩舞蹈表演外，新住民與子女們也在老師的指導下包泰國甜粽，體驗不同粽子文化。

活動以新住民姐妹的舞蹈揭開序幕，現場一度歡聲雷動，為精彩的舞蹈叫好。

現場邀請到中華視聽傳播基金會的蒜頭家族到場與新住民及新二代同樂。許多新二代一見到可愛的蒜頭寶寶，興奮地跑到旁邊搶著合照，可見蒜頭寶寶的魅力。

蒜頭家族帶領現場小朋友一起熱情帶動跳，簡單逗趣又好學的舞蹈讓小朋友們跳得笑開懷。

為使新住民與新二代體驗包粽趣味，主辦單位特別邀請「牽手泰廚」泰籍老師黃怡貞，現場教導新住民包泰國甜粽。

黃怡貞表示，泰國甜粽包法簡單，先把糯米蒸熟，再拌入椰奶，包入芭蕉，尤其泰國甜粽是圓柱形的，與台灣人習慣的鹹味肉粽相當不同。許多新二代是第一次包粽子，手忙腳亂，在老師的指導下終於親手包出粽子，就有新二代表示，要把粽子帶回家給家人吃，分享包粽心得。

不會包粽子？沒關係，現場邀請「台灣新住民萌芽協會」新住民協助製作越南粽子與台灣粽子，在供參加民眾品嘗成品，大快朵頤。

台灣人喜歡在端午節時玩立蛋遊戲，現場也安排新住民彩繪立蛋，新二代與新住民手持毛刷沾上顏料，將蛋塗成五顏六色模樣，有新二代不小心將顏料沾在臉上，媽媽笑著幫她擦掉，讓活動洋溢溫馨氛圍。

本次活動，主辦單位貼心準備小禮物一份，新住民於活動結束後，與活動拍照牆合照並打卡，工作人員審核完畢後即可領取活動小禮，讓好多人大呼今天參加活動真是太值得了！

移民署秘書室主任林澤謙表示，新住民為台灣注入多元文化魅力，希望新住民與眷屬可以透過包粽立蛋活動，體驗台灣的傳統文化。移民署近年來不斷配合地方政府與NGO團體舉辦更多活動，協助新住民融入社會，成為真正的台灣人。

此外，林主任也特別感謝桃園市政府平時不遺餘力地推動新住民照護輔導措施，讓桃園市的新住民都能安心生活。

林主任進一步表示，「新住民全球新聞網」不僅提供台灣各面向最新資訊外，更有越南語、印尼語與泰國語的母國新聞、影音新聞與專欄等，讓新住民朋友不漏掉任何重要新聞，與台灣社會順利接軌。也歡迎加入粉絲頁「Taiwan我來了」，粉絲頁不定期會舉辦抽獎與徵文活動。