賴清德籲公平初選　讓民進黨再次感動國人

(台灣英文新聞 / 林靜怡、黃紫緹 台北綜合報導)前行政院長賴清德今(1)日稍早召開「守護台灣」記者會，以「台灣保證的四個意涵，電話對比民調四個人的不同，來爭取國人支持」。他表示，他比柯韓二人更勝一籌，更能得到人民的信任與支持。

賴清德表示，這次總統初選、民調所牽涉的四個人，包括國民黨的韓國瑜市長。很多民眾會質疑，「為什麼不是其他人」。他說明，這是大家共同討論的結果，以目前國民黨最強的人選，韓國瑜市長作為對比對象，當然也納入無黨籍的柯文哲市長。

他特別提到，第一點，在四個人(蔡英文總統、前行政院長賴清德、柯文哲市長與韓國瑜市長)的互相比較裡面。他是民進黨黨中最具備實力可打敗國民黨候選人的人選。截至目前，民間的聲音、各項民調結果也是呈現如此態勢。第二點，若是跟韓柯比較，他在維護國家主權及治理國家方面，亦遠勝過他們兩位。

針對日前台北市議員諮詢柯文哲市長對於一國兩制的看法，柯市長竟說「不要理他就沒事了」，此回答令他匪夷所思。他指出，我們要誠實面對中國併吞台灣的企圖，鴕鳥心態不足以捍衛台灣。他認為，一時的「兩岸一家親」，無助台灣獲致長久和平與安全。

賴清德還說，韓國瑜市長好不容易前往中國，在面見國台辦主任劉結一時，只敢表示支持九二共識，卻不敢講反對一個中國原則，也不敢講國民黨的九二共識就是一中各表，更不敢講他反對一國兩制、反對台灣成為第二個香港、第二個西藏。

賴清德強調自身的資歷讓他足堪大任。曾任國大代表、立法委員的他，相當清楚憲政運作，國家推動的各項政策以及國家面臨的各項問題。他擔任市長兩任，知道如何治理城市與中央合作。他也擔任過行政院長，積極解決經濟發展五缺問題、改善貿易投資環境。在中美貿易衝突之際，他們提出應變之道，歡迎台商回台灣投資。

記者會會後，有記者問「柯總召提一個說法，要把你列到民進黨不分區立委，是否是一種羞辱？」賴清德表示，初選即將進到關鍵時刻，此時提出任何說法對初選都會造成干擾、對參選人不公平。他希望黨內同志能注重選舉公平性、不要特意發言、干擾初選的公平性。

另外「對於石油工會理事長傳出收集蔡英文支持者的手機電話」一事，他呼籲，初選一定要公平，手段要正當，民進黨才能取得國人信任、再次感動國人，重新贏得國人的支持。各縣市很多團體都這樣做，希望黨中央能了解清楚，當事人也應該對外說明，解決社會大眾疑慮，只要有疑慮，絕對不會是民進黨的福氣，且會對選舉產生影響。