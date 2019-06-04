新住民馬培德成中醫　便利、氣候、人情味情定台灣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）德國籍醫生馬培德來台學中醫，被台灣便利生活、溫暖氣候、濃厚人情味吸引而選擇定居。

來自德國的馬培德（Peter Karl Mayer）自小有跟著華人老師練拳，首次接觸針灸，看見其神奇的療效後，讓他迷上中醫療法。而台灣中醫完整的教學系統，以及完善檢定考試制度，則讓台灣從其他國家中脫穎而出，這也讓馬培德選擇台來深耕此領域。

中央社報導，馬培德學成後本打算歸國，但相較德國的寒冷多雨，台灣便利的生活，以及充滿陽光的和煦天氣，讓他最後選擇留下來。此外，溫暖的人情味也是主因之一。他回憶，有次他準備搬家，鄰居發現後竟然主動幫忙，這在德國是很少見的。

此外，許多外籍人士敬謝不敏的臭豆腐，馬培德吃來卻感覺香脆可口，笑說第一次吃臭豆腐覺得很臭，但越吃越香，後來就愛上了這味台灣獨特美食。

「留在這裡什麼都沒有，乾脆回德國。」馬培德的兒子5年前在台灣出生，卻因外籍身分無法享有補助，也曾讓馬培德太太萌生返國念頭，馬培德最後決定在國籍法修法後申請永居台灣，日前也通過申請，歸化中華民國籍，成為正港台灣人。

馬培德表示，台灣人和德國人共通點都會罵政府，好比低薪常被詬病，但高薪國家相對物價也高，而台灣生活環境便利，人民熱情，還有夜市文化生活多元精采，在德國晚上常沒地方可去，生活無聊且難交朋友，人情相較冷漠。

馬培德觀察，台灣太分裂，容易被操作，台灣需要團結，多點正面的事讓世界看到。他也建議，台灣應改善外國人到台灣依親法令，讓外籍人士沒有後顧之憂，同時調整工時過長的工作環境，就能吸引更多外籍人才到台灣。

在台居住12年，馬培德目前除在中國醫藥大學授課，也在診所看診，太太、小孩都在台灣跟他一起生活，台灣對他來說，「很美麗、有吸引力、有彈性、很棒的國家」。