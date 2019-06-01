守護台灣　賴清德提三大原則六大保證

(台灣英文新聞 / 林靜怡、黃紫緹 台北綜合報導)前行政院長賴清德今(1)日稍早召開「守護台灣」記者會，用三個原則與六項保證說明「賴清德 保證台灣」及「台灣保證 賴清德」的緣由，同時呼籲民眾在接到電話民調時喊出「堅定支持賴清德」。

前行政院賴清德表示，過去兩個多月以來多次報告參選是應基層要求，若2020總統大選民進黨輸掉了，立委席次又大幅降低，民進黨將輸掉政權，恐怕台灣的主權與民主也將受到衝擊，希望能力挽狂瀾。他以「堅定信念、不畏橫逆、仍然不改初衷、持續初選。」並特別以「台灣保證」的四個意涵、以電話對比民調四個人的不同來爭取國人支持。

他以「台灣保證賴清德、賴清德保證台灣」兩句話期許國人支持。更進一步說明為何「台灣保證賴清德」，「因為我(賴清德)生於台灣長於台灣、喝台灣水、吃台灣米，在台灣受教育，受到台灣栽培、擔任醫師、國大代表、立法委員、台南市長、行政院長，我非常感恩台灣給我機會」更感謝讓他有機會完成自己的理想、報效國家服務人民。

他還說，因此過去50-60年來，台灣保證了賴清德三個重要原則：第一個原則是對台灣這塊土地的使命、第二個原則是台灣優先、人民至上的信念及第三個原則是生於台灣長於台灣、死於台灣、葬於台灣。並強調其「生死會跟台灣一起」，所以台灣保證賴清德具備了這三個原則。

對於「賴清德保證台灣」的部分，他說，「若能得到國人支持，擔任總統的話，我也會保證台灣。」並強調：

第一、主權完整。台灣已是主權獨立國家，跟中華人民共和國互不隸屬，我們的名字叫中華民國。

第二、維護台灣民主、自由人權、法治的生活制度，不容破壞。

第三、保證台灣持續發展經濟，建設國家、造福人民、壯大台灣。

第四、保證台灣人民選擇未來前途的權利，我們是民主國家，人民主權在上，我會保證人民決定前途的權利。

第五、我也會保證台灣跟中國之間，兩岸的和平發展，不會兵戎相向。

第六、我也會保證台灣在亞太區域和平方面，扮演積極角色。

最後，他強調，不僅台灣獲得國際發展空間也在可以在國際合作下面，善盡台灣關鍵的力量，讓台灣人民能得到尊嚴、讓台灣人民可以得到發展空間。

民進黨初選歷經兩個多月的波折，終於在5月29日由中執會定案，預定在6月8日舉辦政見發表、6月10日-14日舉辦民調。賴清德今天的記者會呼籲民眾在接到電話民調時喊出「堅定支持賴清德」。