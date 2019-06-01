「台灣國際宗教自由論壇」閉幕聲明　譴責強摘器官與打壓維族

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 在新竹聖經學院舉辦的民間版台灣國際宗教自由論壇（TIRFF），於昨(5月31日)晚舉行閉幕式，另於今(6月1)日上午10點舉辦記者會。

副總統陳建仁親自出席，與所有參與論壇貴賓，向國人發表首次由民間單位主辦、歸納來自20餘國、共約200多人參與討論後的國際性宗教自由論壇成果，決議在六四天安門事件30週年前夕，發表嚴正宣言，力挺目前正遭受中國共產黨政府壓迫的維吾爾族人。

6月1日「台灣國際宗教自由論壇」記者會，由台灣基督長老教會總會總幹事林芳仲牧師帶領禱告後開場。林芳仲致詞時引用聖經裡山上寶訓內容表示，這次論壇結合一群關心人類宗教自由者，達成下列共識:

第一是共同發表維吾爾宗教自由宣言；

二是鼓勵政府、非營利組織與宗教團體針對宗教問題互相對話，讓世人明瞭嚴重性；

三是藉中央廣播電台推出「自由之聲」廣播節目，讓中國與其他地區的受壓迫的人們接收到自由與信仰的訊息；

四是對宗教受迫害者提供醫療協助；

五是發表不再有器官摘除宣言，鼓勵所有人拒絕以任何方式接受中國器官移植；

六是包含法律、經費、過渡期協助等緊急援助需求的提供，成立支持宗教受迫害者與人權維護者的協助聯盟；

最後期待參與論壇各組織，按照分工持續推動各項工作，以和平非暴力方式，讓人有福氣、社會有和平，「我們才不愧稱之為上帝之子」。

1日上午的記者會中，多年來致力觀察各國人權狀況的美國前副檢察長與獨立檢察官斯塔爾（Kenneth Starr）律師，代表與會者發表簡短聲明，以道德良心譴責中國日益嚴重的器官摘取野蠻做法，期許所有人一齊努力。

陳建仁副總統今上午也在記者會中，呼籲台灣人民與世界上愛好自由、志同道合的人士合作，和受到專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起，努力打造一個免於宗教迫害恐懼的世界。

副總統認為，這兩天大家的討論與關心，就是努力促使我們走出原本舒適圈，對所了解的宗教迫害採取行動，使宗教自由可以在世界上每個角落發芽、生根，特別是在中國、在維吾爾族及藏族的人民中，努力來恢復「天主肖像」的行動。

對華援助協會主席羅賓遜（Doug Robison）代表本次論壇、朗讀由各國出席代表所簽署的《維吾爾宗教自由宣言》。

除了美國前副檢察長與獨立檢察官Kenneth Starr、美國國際宗教自由委員會委員Nadine Maenza、台灣宗教自由無任所大使Pusin Tali（布興・大立）牧師、對華援助協會創辦人傅希秋、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏等，亦出席記者會。

記者會自由宣言發表後，副總統陳建仁與所有出席的貴賓手持「救救新疆維吾爾人」「西藏人民要回家」「制止中共活摘器官」等標語並齊呼口號，邀請世界所有關心宗教自由的人們勇於發聲，共同抵制極權政權，讓全世界人們真正擁有宗教信仰的自由。

根據《台灣教會公報》報導，昨天論壇閉幕式中，代表美國傳統基金會（The Heritage Foundation）的奧莉薇亞恩諾斯（Olivia Enos）表示，當今中國、北韓及緬甸成為宗教自由遭受迫害最嚴重的三個國家，所有支持人權自由與反對任何形式歧視或壓迫的自由人士，皆應譴責這三國政府。

她另引述美國副總統彭斯（Mike Pence）去年(2018年)11月初投書《華盛頓郵報》的堅定誓詞：「迫害自己人民的國家會經常侵犯鄰國的主權。威權統治與窮兵牘武在印太地區決無立足之地！」