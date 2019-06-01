文資傳匠工坊慶開幕　人間雙認證國寶李秉圭首展

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）文化部「文資傳匠工坊」開幕，邀請臺灣人間鑿花國寶李秉圭修復作品舉行首展，並將陸續舉辦系列課程，共同維護保存文化。

文化部文化資產局已於昨（31）日在文化資產園區R07歷史建築舉辦「文資傳匠工坊」揭牌典禮，由文化部次長蕭宗煌啟動「文資傳匠工坊」的揭牌儀式，藉由「傳統大木作」課程教學與「無我境界-李秉圭鑿花修復技術展」宣布「文資傳匠工坊」正式啟動營運。

蕭宗煌表示，目前傳統匠司人才明顯偏低，因應國內古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群修復及再利用工作之推動，促進在地修復人才的養成及資格審查的需要，經文化部文化資產局整體評估後，於107年著手規劃在文化資產園區歷史建築R07成立「文資傳匠工坊」，希冀成為傳統修復技術培訓及教育的基地。



學員於「文資傳匠工坊」內學習傳統建築大木作實作技術（圖/文化部）

「文資傳匠工坊」除了現階段規劃為木作、土水作的專業培訓課程及進階養成訓練場所，後續亦將逐步增加鑿花、泥塑、彩繪等工種，透過「文資傳匠工坊」之落實，進行傳統建築修復技術的傳授，逐步培育更多具備各項修復技術所需的人才，並投入文化資產保存及修復的產業。除了有利於技術的傳承外，更希冀補強修復工程所需的人力，保留傳統修復技術的文化之美。

而「文資傳匠工坊」的首次研習課程是「重要大木作技術」保存技術保存者許漢珍司阜「傳統大木作」核心課程的傳習，許司阜為臺灣傳統大木司阜第三代，是全臺現存少數具備寺廟設計、繪圖及落篙能力的大木司阜。

揭牌活動的首場展覽「無我境界-李秉圭鑿花修復技術展」，則是以「重要鑿花」保存技術保存者李秉圭大師的修復作品為主。

李秉圭生於傳統木雕世家，為全國第二位獲得雙認證的人間國寶，分別為重要文化資產保存技術-鑿花技術保存者，及重要傳統工藝-傳統木雕保存者，在R06展館內共分為四大區：展覽簡介、鑿花技法內容、修復作品、培訓成果。

藉由展覽動線與每個展區的介紹，呈現李秉圭大師數十年鑿花技法的「起、承、轉、合」。「起」為李秉圭大師與鑿花的相遇；「承」為介紹鑿花技法、木料介紹與模擬李秉圭大師工作環境，讓民眾透過互動的方式經嗅覺及觸覺，感受五種鑿花常用木料的差異；「轉」為李秉圭大師之修復文物，展品帶領民眾追溯至清朝與日治時期，藉此縮短民眾與修復古物之間的距離；「合」為修復之傳承技藝，隨著傳統工藝的式微，修復人才更是欠缺，期望透過人才培育計畫的實施，建構學員對傳統技術的認知。

文化部文資局表示，期望透過「文資傳匠工坊」的課程，讓學員能認知傳統建築與文化資產修復技術的內涵與意義，後續將於7月起在「文資傳匠工坊」辦理木作、土水作的培訓課程，培養文化資產修復的專業人才。此外，文化部也將與教育部跨部會合作，利用暑期在臺東開辦高中職教師文化資產修復木作技術深度研習，除提升高中職教師的專業職能外，更希望逐步成為種子教師，為文化資產修復人才的培育共同努力。



文資傳匠工坊已正式開幕（圖/文化部）