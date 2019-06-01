灰鯨危機！ 美科學家調查「不尋常大規模死亡」原因

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）美國政府的科學家最近啟動了一項調查，希望知道為什麼灰鯨被沖上北美西岸的屍體，在這幾年內幾乎翻倍的原因。

截至今(1)日為止，已經有大約70頭灰鯨的屍體在美國西岸各州，包含加州、俄勒岡州、華盛頓州和阿拉斯加州的海岸上被發現，比起以往大約一年35頭幾乎翻倍。

科學家認為，由於大部分的灰鯨屍體會直接沉入海底，部分則被沖到比較偏遠的海岸，這些被發現的屍體應該只是一小部分，灰鯨真正死亡的數目應該遠超過有記錄到的數字。

美國國家暨海洋大氣總署(NOAA)漁業部門指出，記錄到的死亡數目已經到了不可輕忽的程度，因此決定撥出額外的資源進行調查。

灰鯨夏季於北極海地區覓食，隨後會遷徙1.6萬公里到墨西哥外海過冬，儘管在遷徙過程中族群仍會覓食，當牠們在春季北返時仍會消瘦。發言人分析指出，被沖上岸的灰鯨屍體大多瘦到皮包骨，明顯營養不良，這代表鯨魚在北極海地區的狩獵季節並沒有獲得足夠的營養，可能導致牠們在回游過程中喪生。

然而，自從1994年以後北太平洋灰鯨被從瀕危物種名單上移除後，過去十年的數量大量成長，目前粗估大約有2.7萬頭。因此一種說法認為，最近的大規模死亡代表灰鯨族群已經超出環境所能負荷的數量，另一種說法則反駁指出，北極大規模融冰才是造成灰鯨死亡的元凶。

去(2018)年，北極海地區出現不尋常的高溫，科學家相信這導致該地區的藻類數量減少，灰鯨賴以為生的主食—端足類甲殼動物—也因而北遷，減少灰鯨的食物來源，這讓灰鯨必須前往牠們平常不會出沒的地方覓食，這也是為什麼這幾年會在舊金山灣發現與船隻相撞鯨魚喪生的原因。