右派政黨上台 馬德里恐廢低汙染區走回頭路

(台灣英文新聞/李昱德綜合外電報導）為了控制空氣汙染並管制進入大城市的車輛，全球許多大城市啓動「低汙染區」的機制，然而，可能將接手西班牙首都馬德里市政的右派政治人物阿約索(Isabel Diaz Ayuso)恐反其道而行，讓馬德里成為第一個廢除低汙染區的歐洲城市。

阿約索隸屬西班牙中間偏右保守政黨人民黨(PP)，她在競選時指出，雖然沒有人喜歡塞車，不過對馬德里而言，交通壅塞反而讓城市顯得更為「特別」，因為馬德里的夜生活與塞車息息相關，因此上任後就會立即著手處理被稱為「馬德里中心」(Madrid Central)的低汙染區。

該區域在去(2018)年底設立，將近5平方公里的區域內，老舊而不符廢氣排放規範的汽車將被禁止進入，相對的，油氣混合車輛和環保的電動車將沒有這類的問題。然而，政策退出後就受到右派保守政黨的反彈，認為此舉是歧視買不起高價環保車輛的貧窮階級，誓言抗爭到底。

人民黨承諾，在廢除馬德里中心計畫後，將會專注在街區清潔和永續發展上，並不會完全取消所有為了維護環境而推出的政策，將與人民黨共組聯合政府的極右派政黨「聲音」(Vox)則持肯定態度，表示很高興馬德里中心這一政策在半年後終於走到了盡頭。

事實上，儘管保守派予以強烈抨擊，馬德里中心計畫其實效果十分顯著，光是政策剛上路的第一個月，馬德里市中心的壅塞程度就降低了24%，氮氧化物與二氧化碳的排放量分別下降了38%和14%，嚴重影響呼吸道健康的二氧化氮與2018年相比，下降比例高達50%，這是2012年以來觀測量最少的一次。

而正因為效果明顯，市中心的居民在這次選舉中，絕大多數都支持了當初推出這項政策的現任市長卡蒙娜(Manuela Carmena)。西班牙環團「行動中的生態學家」(Ecologists in Action)則說，取消這一計畫將會嚴重衝擊公共衛生，嬰幼兒、孕婦和老人將會首當其衝。

如果馬德里真的終止了這項計畫，將會是首次有歐洲大城市走了回頭路，尤其當時馬德里幾乎是在歐洲委員會的緊盯下推出這項政策，這次撤銷，可能也會受到歐盟的特別關注。