建立新住民與移工自身安全觀念 嘉市警開班授課

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）嘉義市警察局第一分局於日前在嘉義市新住民家庭服務中心辦理新住民、外籍移工人身安全觀念宣導課程，結合運用民間協力資源，針對社區民眾、新住民、外籍移工加強宣導婦幼人身安全觀念(性侵害、性騷擾、兒少性剝削、家庭暴力、兒少保護)及求助管道，期望新住民、外籍移工除能強化自我保護知能，更建立正確的僱傭觀念。

嘉義市政府警察局5月29日發佈新聞稿，本宣導由第一分局家防官向參與的新住民及外籍移工解說，除了詳實的宣導內容外，家防官也發送印製英語、印尼文、泰文、越南文等多國語言的宣導摺頁，提醒新住民若遭受不當對待，可撥打113專線(提供多種語言通譯服務)，讓政府公權力能及時提供保護及協助。

嘉義市政府警察局第一分局分局長蘇玉坪表示，內政部統計新住民總人口數已達89萬人，新住民已經是台灣這塊土地上無法切割的一部分，期望藉由本次宣導，讓遠從他鄉來臺打拼或紮根的新住民朋友們，能安心工作，為其家庭奉獻心力。

蘇玉坪也呼籲社會大眾重視新住民權益，讓生活在這塊土地上的人都能攜手一起為更美好的未來而努力，若發現新住民或外籍移工遭受不當對待，請協助撥打「113」保護專線或「110」求助。