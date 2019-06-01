新南向外籍生體驗台灣傳統「爆米香」 美食撫慰思鄉情

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣與東南亞多數地區土地肥沃、高溫多雨，適宜稻米生長。因此，所呈現出來的米食文化更是多樣且豐富，其影響更深入生活層面與傳統習俗裏。在台灣無論出生、成年、結婚、過壽，甚至死亡，米食在各項禮儀中占有重要地位。

高苑科大通識中心推廣食農教育，結合高雄市立自然史教育館「生命禮俗」常態展，讓外籍生認識傳統台灣人每逢重要的生命禮俗及歲時節慶時，會準備各有特色的特殊米食，並在米食上做出許多象徵吉祥的花樣，用以祈福。

通識中心「台灣歷史與文化」課程特別邀請「爆米香」魏合利師傅現場製作，首先是拿白米在高溫與高壓下「蹦」的一聲冒出白煙，就把米香倒入竹篩裡，並加入一大勺麥芽糖，趁熱不斷地攪拌。攪拌均勻時，再把米香倒入四方形約兩吋深的木框，經來回擀壓使它扎實均勻後，再切成塊狀，這樣香噴噴的爆米香就大功告成了。

現場的外籍生也分享在越南與印尼家鄉類似的爆米香經驗，印尼的墨罕默同學提到台灣的爆米香可以加花生口味多元。

越南同學覺得家鄉的爆米香是長條狀口味單一無變化，大家感覺台灣的爆米香好吃，尤其熱熱的越吃越涮嘴。

通識中心蔡慧珍老師表示，文化交流中最平易近人的就是「食」，配合政府的新南向政策，高苑科大來自東南亞的外籍生逐年增加，尤其校園四周皆可看到稻田，與外籍生的家鄉極為相似。再加上東南亞米食文化與口味豐富，無一不以「米」為三餐主食，佔了極為重要的地位。

藉由規劃農食教育與辦理台灣生命禮俗特展，透過飲食了解彼此故事及文化，可以協助外籍生融入台灣社會與撫慰思鄉之情。