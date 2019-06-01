夏月電價起跑 節電撇步不可不知

為期4個月的夏月電價今天起跑，用電級距調漲最高至27%，以一般民眾夏月平均用電420度計算，民眾夏月電費估較非夏月多付440元。但若家戶用電達500度，夏月電價將增為1294元。

台灣夏季氣溫高，民眾使用冷氣空調等用電大幅增加，台電必須啟動較高成本發電機組因應，為了合理反映不同季節間供電成本的差異，台電在每年的6月至9月實施夏月電價，採累進級距收費，級距漲幅為13%至27%間，用電量越高、電費增幅越大，希望透過電價調整平抑夏月尖峰用電量。

根據台電資料，民眾在夏月（6至9月）用電量約比非夏月（10月至隔年5月）多出4成。若以一般家庭非夏月平均用電300度為例，夏月平均用電上升40%，每戶每月平均用電來到420度，由於用電增加，電價上升約325元，受夏季電價影響再上漲115元，每月電費估較非夏月多付440元。

若是家戶用電達500度，夏月電價將增為1294元，較非夏月的1128元增加166元；若月用電量達700度，夏月電費約為2254元，比非夏月的1916元增加338元；每月用電1000度的夏月電價為3952元，非夏月電價為3296元，夏月電費增加656元。

夏月電價傷荷包，台電建議，民眾可以透過能源分級、溫度調節、燈泡汰換、定時開關切離電源，及廚房省電術等，省荷包又助環保。

家事達人楊賢英則分享，節能最高指導原則是「能不用就不用，能少用就少用」。她的節電撇步，第一就是從家中耗電量最多的家電下手，尤其是大家容易忽略的小家電，有可能是用電量飆高的原因之一。

以一般人會用熱水瓶為例，楊賢英說，待機保溫的時間才是最耗電的，若要熱水，用瓦斯爐燒水，再用保溫熱水瓶，單月就可減少40度，兩個月下來80度，相當於省下500多元的電費。

另外，排油煙機也是耗電項目，如果夏天多利用水煮方式烹調蔬菜，放涼後食用，符合夏季餐飲清淡需求，也可減少使用排油煙機。