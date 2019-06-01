心懷不滿市府員工濫射 維吉尼亞州槍擊共12死6傷

維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach）警方表示，一名心懷不滿的市府員工今天下午在市政大樓開槍濫射，造成11人喪生，至少6人受傷，這名凶嫌與警方駁火後身亡。

警察首長塞維拉（James Cervera）在記者會上說，槍手是資深現任市府員工，並形容他「心懷不滿」。

塞維拉說：「我們現場有11名罹難者，另有6名受害者分送區域醫院。」塞維拉還說，傷者情況有待進一步確認。

市府發言人後來在電郵中向路透社證實，槍手與警方交火後，被警方開槍打中，送醫不治，使得死者總數來到12人。

塞維拉表示，這起槍擊發生在下午4時過後不久，地點在市政中心2號大樓（Building Two），大樓內有公共建設工程和公用事業單位，隔壁就是市政廳。

塞維拉指出，槍手一進大樓就開始不分青紅皂白濫射，傷者包括一名警察，防彈背心救了這名警察一命。

市長戴爾（Bobby Dyer）在記者會上說：「這是維吉尼亞灘史上最令人震撼的一天。被牽連的人是我們的朋友、同事、鄰居、同僚。」

警方表示，諸多疑點仍待釐清，犯案動機目前仍在調查中。

維吉尼亞灘位在切薩皮克灣（Chesapeake Bay）灣口，是大西洋濱海渡假勝地，名列維吉尼亞州人口最多城市，常年居民粗略達45萬人。