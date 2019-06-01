（台灣英文新聞／許祐寧、朱蒂 綜合報導）代表美國國際宗教自由委員會來台參加台灣國際宗教自由論壇（Taiwan International Religious Freedom Forum）的曼札博士（Nadine Maenza），週四 (5月30日) 在接受台灣英文新聞訪問時表示，中國在宗教自由上遠落後於台灣。

曼札博士說：「台灣是宗教自由的美麗燈塔。」而且最好的證據就是「世界各地的領袖今日在此齊聚一堂，針對宗教自由進行交流。」

曼札博士為與會人士朗讀了美國國際宗教自由委員會主席多吉（Tenzin Dorjee）的信之後，強調儘管全球有愈來愈多不一樣的影響力量加入這場捍衛宗教自由的抗戰，但今日的宗教權遭受到的危害卻更勝以往。

曼札博士說：「人類因為信仰而遭到殘酷對待的情況，已持續了好幾個世代。美國國際宗教自由委員會於2000年發布的第一份調查報告中，俄國、蘇丹及中國是情況最嚴重的三個國家。」

被問到緬甸羅興亞人的人權問題時，曼札博士告訴台灣英文新聞的記者，她在去年九月針對羅興亞人寫過一篇專題報導，呼籲國際社會採取更多行動，遺憾的是情況並未因此改善。

「湧入孟加拉的難民人數減少了，」曼札博士說。「然而國際社會至今仍未挺身而出。」

她要求緬甸政府承擔責任與後果。「迫害的情況顯然仍未改變，羅興亞人依然無法返回家園。」