Uber新規範 惡乘客退散

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）App叫車服務的業界龍頭Uber週二（5月28日）宣布，乘客若得到過低的評分，將暫時或永久被禁用Uber app。

多年來，無論Uber乘客如何惡行惡狀，似乎都完全不受差評影響。現在Uber終於做出改變。

Uber在5月28日的新聞稿中指出，「在所屬城市得到的分數低於平均值的乘客，會收到來自Uber的勸導通知。如果分數遠遠低於平均值，可能會暫時或永久被禁用Uber app。」

依照Uber的使用者規定，乘客與司機在服務結束後，都能根據當次的搭乘經驗為彼此評分。不過雙方都看不到某一次搭乘經驗自己得到幾分。

根據《The Verge》的報導，Uber在2017年推出了一項新功能。如果司機對乘客有意見，除了評分之外，也能從固定的選項中指出乘客的不當行為，例如「等待時間」、「態度」、「改變目的地」或「其他」。

30天內被舉報相同的不當行為兩次的乘客，打開Uber app的時候會收到通知，讓他們知道自己的不當行為影響了評分。而現在，乘客的不當行為影響的終於不只是評分而已。

除了這項新規定，Uber也推出了更新版的社群行為指南與宣導影片。現階段美國與加拿大使用者打開Uber app時，必須確認自己了解行為指南的內容，否則有可能會被禁用Uber app。