蘇貞昌投書《華盛頓郵報》 籲捍衛台灣民主與人權價值

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌日前以《推進強勁的臺美關係（Advancing the strong U.S.-Taiwan relationship）》為主題，投書美國《華盛頓郵報（The Washington Post）》，文章在5月30日刊出。

蘇貞昌在文中提到，如今臺灣面臨許多挑戰，最主要來自中國試圖打壓臺灣人民。北京持續否認中華民國（臺灣）的存在，以致兩岸僵局無從化解，並企圖以軍事及外交手段脅迫臺灣，並且阻撓臺灣參與國際組織。

他呼籲，期盼美國持續展現領導力，對抗軍事、政治與經濟的脅迫，並且與台灣並肩合作，捍衛自由、民主與人權等諸多共享價值。

行政院長蘇貞昌在文中提到，臺美的夥伴關係奠基於《臺灣關係法》，該法在1979年4月10日立法生效，自此成為雙方關係的基石，確保臺灣能在和平、穩定的環境下，發展為活躍的民主國家以及世界上頂尖的經濟體。

臺灣成為印太地區負責任的利益相關者，在維繫區域的和平穩定上貢獻心力，我們的「暖實力」也成為國際社會上的正向力量。

儘管世界上某些地方正經歷自由與民主的倒退，臺灣依然在2019年再次獲「自由之家」評選為最自由的國家之一，並在「傳統基金會」最新的「經濟自由度」報告中名列前茅。這些事例都證明民主與自由能在華人社會中蓬勃發展。

蘇貞昌說，中國的未來仍是21世紀最充滿不確定性的問題之一。美國副總統彭斯（Mike Pence）在去（2018）年提出了一個可能的遠景，他在美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）表示：「美國永遠相信，臺灣對民主的擁抱，為全世界華人展示了一條更好的道路」。

如今臺灣面臨許多挑戰，最主要來自中國試圖打壓臺灣人民。北京持續否認中華民國（臺灣）的存在，以致兩岸僵局無從化解。中國在其所謂的「一中原則」之下，企圖以軍事及外交手段脅迫臺灣，並且阻撓臺灣參與國際組織。中國在國際組織中謀取有影響力的職位，使其得以操弄其運作，企圖依照其自身利益重寫以規範為基礎的國際秩序。

蘇貞昌表示，中國所投射的陰影遮蔽了臺灣，所幸有美國在內愈來愈多理念相近國家，用各種方式表達強勁的支持。我們期盼美國持續展現領導力，對抗軍事、政治與經濟的脅迫，並且與我們並肩合作，捍衛自由、民主與人權等諸多共享價值。

邁入40歲的臺美夥伴關係依然強勁、堅實而穩健。臺灣在公共衛生、人道援助及災害防救、婦女賦權及民主治理等方面，還有更多更多能與全世界分享。臺灣有意願，也已經做好準備，在未來與美國等各國合作。只要齊心協力，便能克服萬難。

蘇貞昌本次以「中華民國（臺灣）行政院院長 蘇貞昌」名義投書。《華盛頓郵報》是美國發行量大且具有影響力的報紙之一，總部位於美國華盛頓哥倫比亞區。