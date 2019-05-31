全國最大創客魔法市集 國際跨域攤位免費體驗

新北市政府教育局今(31)日起連續兩天於新莊體育 館辦理創客魔法市集，規劃「舞台表演區」、「創意攤位區」、「 大型創作區」、「課程體驗區」及「趣味競賽區」等5大區域，超過 52攤創客成果攤位，全程免費提供多項手作及親子體驗， 更有趣味競賽，闖關成功還能兌換限量禮物，讓創客即生活， 生活即創客。

秘書長表示，新北創客精神是「想得出來，做得出來」，以「實作」 、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念，以「 校校有創客、人人會自造」、「創客國際交流」及「 創客加值產業創新」創客三大面向， 透過創客及科技教育扎根及產官學合作， 期待培育更多創意人才及能量，讓新北市成為400萬人的「 新北自造城」。

開幕儀式南強工商團隊以創意戲劇， 結合屈尺國小師生打造的歡樂遊戲咕咕鐘木屋， 由長官來賓一起啟動咕咕鐘木屋的機關。 咕咕鐘外觀除了可愛動物裝飾，還融合各式體驗木玩， 設計數樣手眼協調的互動遊戲，如投籃遊戲、打地鼠、黑白棋等。 現場也展出例如：德音國小的創意滑車-龍貓公車； 福營國中使用紙箱材料結合程式設計的小漾跳舞機器人； 積穗國小學生利用Microbit寫出程式廣播連結到板子， 做出屬於自己獨一無二的遙控車。

本次活動特別設定跨域主題，有語文、科技、藝術及自然等類別， 除了新北市創客學校外，結合市府工具圖書館駐點團隊、 新北創力坊新創團隊、民間單位FablabTaipei、龍華及 健行科技大學等產官學業界跨域資源， 更邀請日本宮城大學門田和雄教授(亦為Fablab Kanna主持人)及新加坡創客團隊共同展出， 強化創客國際交流； 新北市師生也展示歷時3個月完成11大型創意作品體驗(噴火龍、 小漾魁地奇、魔力滾珠、魔力飛車等)。

明(1)日創客魔法市集將舉辦「魔法盃滑車大賽」，共有40校組 隊參加，所有滑車的設計都由學生自行動手， 上午也將開放民眾一起票選最佳人氣滑車；同時也舉辦大受好評的「 無動力軌道車互動競賽」及本市創客精神及理念特展， 相關活動請搜尋「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。