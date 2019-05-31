新北市107學年度中小學科展頒獎典禮

新北市107學年度中小學科展頒獎典禮於今(31) 日在新北市政府大禮堂舉辦， 由教育局長張明文親自表揚學校團體獎41校、 14位資深優良教師及126件特優及優等作品。 今年52件特優作品除現場展示外， 也將代表新北市7月22日至高雄市參加全國科展!

局長表示，新北市從107年啟動為期一年科展賽前培訓機制， 辦理2場「科展指導教師增能研習」， 今年特別籌組科學教育支持團隊，推動科學教育扎根， 並安排今年52件特優作品個別進行「國展作品分科指導」及四階段 之擴大「國展作品分科培訓」， 期待能為新北市在第59屆全國科展爭取最高榮譽!

107學年度競爭激烈，182校共584件作品參賽， 較去年增加6校及46件作品參與，其中290件作品進入複賽， 最終共261件作品獲獎(特優52件、優等74件、 甲等85件及甲等50件)，特優52件作品，分別為高中組18件 、國中組16件、國小組18件。

本次科展作品皆出自學生觀察生活中的議題，發揮創意實作精神。 例如竹圍國小「百發百中－以力學分析影響陀螺擲準因素與改良」， 學生發現陀螺定點擲準不易，以力學的觀點重新設計陀螺， 使擲準練習能百發百中。義學國中「不勞你手-秒收的神奇捲傘機」 ，學生考量雨天摺疊傘收傘不易， 藉由微電腦程式控制自製捲傘機自動收傘，解決收傘問題。竹林高中 「難以『孓』擇–淡水渦蟲對食物記憶與捕食行為」， 觀察淡水渦蟲會捕食蚊幼蟲，來研究生物性的病媒蚊防治。

今年共14位教師獲頒「資深優良指導教師獎」，其中沙崙國小顏榮 皇教師指導經歷21年，參與科學展覽熱情不減；竹林高中顏嘉怡老 師指導經歷10年來始終堅持理想，協助學生自主探究， 更於今年指導學生榮獲2019臺灣國際科學展覽會動物學科第一名 殊榮， 並預計於108年9月22日至27日代表臺灣赴阿布達比進行科學 展覽交流。

今日也表揚11校「科學展覽傑出表現獎」及30校「 推動科學教育有功獎」，北大高中、中和高中、板橋高中、 樹林高中、裕德高中、格致高中、永和國中、福和國中、永和國小、 沙崙國小與及人國小，皆同時獲得上述2項學校團體獎。

永和國中、北大高中及裕德高中今年皆有3件作品獲頒特優， 是本屆獲頒特優件數最多學校；永和國中共有17件作品參賽， 計12件作品進入複賽，同時是本屆各校參展件數及入選複賽件數雙 冠王，以上得獎作品名單公告於新北市中小學科學展覽資源網(ht tps://science.ntpc.edu.tw/pro/ Center/Default.aspx)。