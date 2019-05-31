七代做好茶 百萬冠軍茶王在坪林

坪林除了有好山好水，也是冠軍的故鄉， 新北好茶春季文山包種茶比賽結果日前出爐， 由坪林區源德茶園第六代經營人陳源德從眾參賽者中脫穎而出， 勇奪特等獎殊榮。

位於新北市坪林水德里的「源德茶園」從清代開始就是種茶世家， 目前已傳承至第7代，今年源德茶園可說是新北好茶-春季包種茶比 賽的大贏家，一家人包辦了比賽前三名， 從特等到頭等獎都榜上有名。64年次的陳宥達，是源德茶園第7代 的經營者，高中畢業時的他就像許多急著離家自立的年輕人一樣， 跑到台北成衣批發業打拼，一年多後仍然選擇返鄉與爸爸學做茶， 接手不在他人生規劃中的家傳製茶業，一做就是20多年， 陳宥達表示，回家有機會深入學習，傳承一門技術， 比在都市中當一個漂泊的異鄉人踏實多了。回鄉製茶20多年來也獲 獎無數，於104年榮獲全國製茶技術競賽冠軍、106年獲得新北 好茶-春季包種茶比賽特等獎；爸爸陳源德也在100年的新北好茶 冬季包種茶比賽獲得特等獎，可以說是冠軍世家， 而爸爸陳源德跟陳宥達都相當謙虛，表示製茶學問大， 而且種茶很大一部分是靠老天賞臉，不同天氣做出來的茶， 差異很大，因此一壺好茶要靠天時、地利、人和相輔相成。

目前「源德茶園」年產約3,000斤，主要集中春、秋、 冬主要生產包種茶，夏季則是製作蜜香紅茶及東方美人茶， 每年一到產季茶葉都是供不應求，陳源德表示， 北部的產量雖不及南部，但我們的品質表現絕不比人差。

農業局表示，新北市連續蟬聯8屆全國冠軍的殊榮，其中6位冠軍來 自坪林，坪林可說是冠軍茶之鄉，邀請大家來冠軍茶鄉品好茗、 遊歷茶鄉訪秘境。 6月1、2、8、9連續2個周末在坪林有豐富的遊程，包含一日茶 農體驗、河岸音樂會、老街市集及手作DIY活動，6月1日下午也 將於坪林進行百萬冠軍特等茶拍賣，為農友的辛勞打氣， 拍賣現場將限量分享百萬冠軍茶，6月2、8、9日更加碼4個時段 (10時、12時、14時、16時)限量供應， 想體驗百萬入口的感覺，一定要來坪林喝冠軍茶，邀請民眾來坪林品 茶食、呷茶、欣賞各式表演，細品新北包種茶的美好滋味， 詳情可至農業局網站查詢(https://www. agriculture.ntpc.gov.tw)。

照片來源：新北市政府農業局