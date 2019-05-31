【6月新制】免費BC肝炎篩檢 放寬原住民40歲就能做

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據2016年我國死因統計，原住民的慢性肝病以及肝硬化死亡率為每10萬人口66.9人，高於全國的每10萬人口20.1人，且慢性肝病及肝癌死亡年齡也較全國統計數據年輕許多，國健署今（31）日宣布將原住民免費肝炎篩檢年齡從45歲降至40歲，預計6月1日上路。

B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者都是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，而慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約13,000人死亡，肝癌更是高居癌症死因第二位。

而根據2016年我國死因統計，原住民的慢性肝病以及肝硬化死亡率為每10萬人口66.9人，高於全國的每10萬人口20.1人，且慢性肝病及肝癌死亡年齡中位數分別為48歲及63歲，也較全國統計數據的60歲和70歲年輕許多，顯示慢性肝病以及肝硬化對於原住民的健康影響更為重大。

經諮詢專家意見，以及在預算考量下，國健署優先放寬年滿40至60歲具原住民身分的民眾，可搭配成人預防保健服務，接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，自2019年6月1日起實施，希望藉由放寬原住民篩檢年齡限制，早期發現並提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化。

此外，自今年6月起C肝口服新藥之健保給付條件不再設限，病人只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。因此，民眾如經C肝篩檢為陽性，應盡快前往醫療院所就醫並依醫師評估建議接受治療。

大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常為時已晚，導致治療效果不佳。因此，透過篩檢能夠早期發現、適當治療，方能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。國民健康署提醒符合資格的原住民民眾把握機會，善用此項篩檢服務，可攜帶戶口名簿至全國6千家提供成人預防保健之醫療院所接受篩檢。