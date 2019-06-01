簡又新專欄 – 以法國政局為例 淺談永續與國家發展的重要性

什麼是永續發展與國家發展之間的關係？自聯合國於2000年推動永續發展後，當時因時空背景不同，只談論落後國家與開發中國家的狀況，並未針對已開發國家進一步著墨，如今問題卻一一呈現。現在全世界政治家所承受的正是從過去累積出來的問題，如今誰來當家都不好勝任。

以法國最年輕的總統馬克宏推動永續發展政策為例，馬克宏原是人民期望「重回」法國榮景的總統，隨著推行各項政策後所衍生的問題，各界的反對聲浪此起彼落。有別於美國總統川普，馬克宏積極推動氣候變遷與永續發展相關政策，希望能實踐「讓我們的地球再偉大」(make our planet great again)。

法國為了推動永續發展，依經濟理論實施以價制量機制，無論是柴油及汽車的價格、電費等政策，其目的都是為了讓人民「減少使用」，然而在相關費用一再漲價與增加稅賦後，人民終於受不了而上街抗議。為了動員方便，法國人民穿著每人車上都有汽車故障時穿的「黃色背心」一起站出來維護自身權益。從原本的小眾示威遊行到大規模的遊行，人民對於政府的不滿全寫在臉上，使得馬克宏最後只能停止增稅、安撫民心。

歐洲各國多以實施社會主義福利為多，如今，有些國家陷入國內政治局勢不穩。以稅收來說，法國的稅收占國家GDP的46.2%，社會福利支出多。而法國經濟並未轉好，且因物價漲、失業率高，年輕人對未來不抱希望。整個法國在國家治理面、經濟面、環保面等三個面向相互交疊、失衡發展，造成法國動盪不安。

馬克宏總統雖然受到各界反對，然而為了推行永續政策卻勇敢走入民間，到各城市與鄉村去演講，讓人民知道他所推行的政策的概念，並和人民對話，希望取得大家的共識；雖然放下身段深入群眾，但其聲望並沒有因此而上升。再者，受英國脫歐影響，各國正努力爭取國際金融中心的機會，而巴黎則是未來歐洲金融中心的首選城市。但是在社會的發展面上，勞工及工會的問題，讓許多金融公司卻步。

由此可知，若經濟、社會與環保三方面處理不好的話，很多政策與事務都很難推動。因此唯有取得各界的共識才能率領國家走向更美好的未來，同時在國際上做出榜樣供各界觀摩。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。