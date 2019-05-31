兩岸簽署政治協議 須經國會雙審議加全民公投

立法院會今天三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由總統公布生效。

立法院會今天處理台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）增訂第5條之3條文。經表決後，出席105人中，70人贊成、35人反對，通過民進黨團版再修正動議。

三讀通過條文明定，涉及具憲政或重大政治影響的政治議題之協議，行政院應在協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，經立法院審議通過後，始得開啟協商；為充分落實國會監督精神，負責協議機關提出締結計畫，經全體立法委員3/4出席，及出席委員3/4同意，才能開啟簽署協議的協商。

條文明定，負責協議的機關應依照締結計劃進行談判協商，並適時向立法院報告；若立法院判斷雙方已無法依締結計畫進行時，得經全體立委1/2以上決議，要求終止協商；行政院判斷雙方談判協商已無法依締結計畫進行時，應終止協商，並向立法院報告。

條文明定，待完成談判協商後，應在15日內報請總統核定，總統核定後15日內行政院應公開協議草案完整內容，函送立法院審議，報告協議過程並再次作成憲政或重大政治衝擊影響評估，立法院應舉行聽證。

條文明定，協議草案經全體立法委員3/4出席，及出席委員3/4同意，再由行政院將協議草案連同公民投票主文、理由書交由中央選舉委員會辦理全國性公民投票，且獲有效同意票超過投票權人總額之半數者，即為協議草案通過，最後經負責協議機關簽署、換文後，呈請總統公布生效。

三讀條文明定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議項目；違反本條規定所為之政治議題協商或約定，無效。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，兩岸關係非常特殊，任何協議簽署都攸關國家安全、人民福祉，針對單一類型協議修法，容易掛一漏萬，應制定專法處理，如兩岸協議監督條例；親民黨團總召李鴻鈞說，執政黨把兩岸協議監督條例晾在一邊，單獨拉出政治協議，大家應坐下來討論，而不是強行通過，若匆促立法後遺症會非常嚴重。

民進黨團幹事長管碧玲說，國民黨主席吳敦義曾公開說，若重返執政要與中國簽訂和平協議，「我嚇到吃手手、睡不著」；執政黨對於守護台灣有歷史責任，兩岸政治性協議要事前審查、提出影響評估後才能進行簽署，簽署中立法院能平行監督，事後還有3層把關，要有聽證會、立法院3/4絕對多數同意後，再送交人民公投決定才能通過。

時代力量黨團總召徐永明說，時代力量在2、3年前就在兩岸協議監督條例中，提出兩岸政治協議應強制性公投，現在要修兩岸人民關係條例也能接受，但應明確定義「政治協議」內容，若讓行政部門來界定太危險、含糊。