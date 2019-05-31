紙風車劇團巡演開跑　盼更多孩子得以接觸戲劇

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）紙風車劇團的「紙風車幻想曲」巡演今（31）日起跑，劇團推出「愛屋及烏」計畫，呼籲觀眾透過實際行動，給孩子一個接觸藝術、感受歡樂的機會。

紙風車劇團宣布今日起將從台北國家戲劇院為起點，展開「紙風車幻想曲」巡迴演出，其中橋段包括描述在台奉獻30餘年美國醫師譚維義的「後山天使」、永不放棄的「唐吉軻德奇幻冒險」、黑光劇「神奇黑光棒」、像書法在跳舞的「歡樂春節」，以及透過舞蹈展現人類文明與反戰精神的「身體練習曲」等。

紙風車劇團過去在偏鄉推動的「319鄉村兒童藝術工程」與正在進行中的「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，在戶外演出了13年，就是希望透過全民之力，讓全台灣的孩子有更多看戲的機會。

劇團表示，相較於露天公演，在專業的劇場能帶來更好的聲光效果，為了讓孩子們能一親劇場魅力，紙風車近年也陸續募集資金。

「319鄉村兒童藝術工程」以5年時間完成381場演出，「368鄉鎮市區兒童藝術工程」啟動至今近7年，僅完成301場演出，平均每年減少34場演出，募款速度也下降約4成。

不過劇團引用愛因斯坦名言「想像力比知識更重要」，期盼透過藝術打開孩子的創意之窗，並推動「愛屋及烏」行動計畫，呼籲民眾買票進戲院、認同藝術待用券、定期定額捐款，以及在網路上分享計畫內容，讓更多孩子得以接觸戲劇。

「紙風車幻想曲」5月31日至7月31日，分於台北國家戲劇院、台中國家歌劇院與高雄市文化中心至德堂等地演出。