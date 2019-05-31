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「撞到月亮的樹」　台灣杉教你用不同視角守護地球

2019年世界環境日之「舒潔愛地球，守護森林尋寶趣」的宣導活動，將會有原住民稱為撞到月亮的樹的台灣杉提供大小朋友組合動物造型DIY課程

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/31 12:19
照片來源：林試所提供

照片來源：林試所提供

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)2019世界環境日以「空氣汙染」為主軸，農業委員會林業試驗所與金百利克拉克合作，預定6月1日在台北市立動物園舉辦以「舒潔愛地球，守護森林尋寶趣」宣導活動，當天將會有原住民稱為「撞到月亮的樹」的台灣杉提供大小朋友組合動物造型DIY課程。

林業試驗所所長張彬表示，森林是陸地上最大的碳匯，即是大氣中碳的吸存者，透過植物「碳吸存」作用除了可降低大氣中的二氧化碳，更能淨化空氣及水源涵養，若能良好及友善的管理森林，將有助於減緩空氣汙染全球暖化所帶來的衝擊。近年來環境保護、森林資源永續利用持續受到重視，透過森林認證除了可以達到森林資源永續利用，更能達到環境友善，兼顧經濟、環境、社會三方面的平衡。

3月中聯合國環境大會指出，全球每年約有700萬人因空氣污染而減損壽命，其中約400萬發生在亞太地區。4月底全球森林觀察機構公布，2018全球約有1,200萬公頃熱帶雨林消逝，相當於3.3個台灣面積大小。5月中墨西哥與印度發生嚴重空汙事件，墨國政府一度宣布進入緊急狀態，印度則因沙塵暴與炎熱乾燥引發4千起森林大火，導致空氣懸浮微粒PM2.5超過國家安全標準4倍之多，顯示「對抗空汙」已刻不容緩。

台灣杉(Taiwania cryptomerioides)是全球唯一以「台灣」當屬名的植物，也是台灣最高大的喬木，又稱「台灣爺」，原住民稱為撞到月亮的樹。林試所為推廣森林資源永續利用，提升國產材自給率，於活動當日除了透過展示研究成果之外，更以開放方式讓民眾瞭解森林及木材驗證後是保護樹木的作法，多使用木材是愛護地球的環保行為。相關活動訊息請洽「林試所-幸福森活」官方粉絲頁面，或當日直接現場報名喔。名額有限，歡迎大家一同前來參與。

圖片來源：林試所提供

圖片來源：林業試驗所提供

圖片來源：林業試驗所提供

圖片來源：林業試驗所提供
台灣杉
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