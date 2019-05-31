「撞到月亮的樹」　台灣杉教你用不同視角守護地球

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)2019世界環境日以「空氣汙染」為主軸，農業委員會林業試驗所與金百利克拉克合作，預定6月1日在台北市立動物園舉辦以「舒潔愛地球，守護森林尋寶趣」宣導活動，當天將會有原住民稱為「撞到月亮的樹」的台灣杉提供大小朋友組合動物造型DIY課程。

林業試驗所所長張彬表示，森林是陸地上最大的碳匯，即是大氣中碳的吸存者，透過植物「碳吸存」作用除了可降低大氣中的二氧化碳，更能淨化空氣及水源涵養，若能良好及友善的管理森林，將有助於減緩空氣汙染全球暖化所帶來的衝擊。近年來環境保護、森林資源永續利用持續受到重視，透過森林認證除了可以達到森林資源永續利用，更能達到環境友善，兼顧經濟、環境、社會三方面的平衡。

3月中聯合國環境大會指出，全球每年約有700萬人因空氣污染而減損壽命，其中約400萬發生在亞太地區。4月底全球森林觀察機構公布，2018全球約有1,200萬公頃熱帶雨林消逝，相當於3.3個台灣面積大小。5月中墨西哥與印度發生嚴重空汙事件， 墨國政府一度宣布進入緊急狀態，印度則因沙塵暴與炎熱乾燥引發4 千起森林大火，導致空氣懸浮微粒PM2.5超過國家安全標準4倍 之多，顯示「對抗空汙」已刻不容緩。

台灣杉(Taiwania cryptomerioides)是全球唯一以「台灣」當屬名的植物，也是台灣最高大的喬木，又稱「台灣爺」，原住民稱為撞到月亮的樹。林試所為推廣森林資源永續利用，提升國產材自給率，於活動當日除了透過展示研究成果之外，更以開放方式讓民眾瞭解森林及木材驗證後是保護樹木的作法，多使用木材是愛護地球的環保行為。相關活動訊息請洽「林試所-幸福森活」官方粉絲頁面，或當日直接現場報名喔。名額有限，歡迎大家一同前來參與。

圖片來源：林業試驗所提供

圖片來源：林業試驗所提供

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