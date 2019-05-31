台北動物園熱帶雨林區　活潑「大長臂猿」典型叫聲

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)遊客前往台北市立動物園貓熊館或鄰近區域參觀時，常會聽到從亞洲熱帶雨林區傳來響亮、有力、持續的叫聲，牠們是園內頗具代表性的「大長臂猿」家族的傑作！

台北市立動物園表示，近年來該園積極推展跨機構保育合作，與國、內外動物園逐步建立瀕危動物保育繁殖合作計畫。有關大長臂猿的合作計畫，除了與六福村合作借殖配對，成功繁殖二隻猿仔外，今年初還遠從法國里爾動物園(Parc Zoologique de Lille)調度新成員「Iwan」，民眾日後可在熱雨區看到法國小鮮肉喔。

大長臂猿在自然生態保育聯盟IUCN紅皮書中，被列為瀕危物種，原本台北市立動物園只有1隻從圓山動物園搬過來的母猿「長后」，為了讓牠有個老來伴，1999年透過跨國合作，媒合了來自德國法蘭克福動物園，同樣高齡的「泰山」。出人意料的是，原本恰北北的「長后」遇到紳士風範的「泰山」，竟迸出了愛情的火花，便在數年間繁衍出3女1子2外孫，分別是「大莉」「大芳」、「大美」、「大樹」及六福村的「卜派」、「布魯托」。不幸的事，「長后」已在2009年因癌症逝世。

大長臂猿。（照片來源：台北市立動物園）

近年來，動物園試著為成年大長臂猿個體找尋適合的對象，並在2012年促成大女兒「大莉」和六福村「水手」的囍事後，接下來希望能為「Iwan」和其中之一的母猿順利地在園區內共組新家庭。

北市動物園表示，常有遊客疑惑「為何大長臂猿戶外活動場有時候會出現1隻，有時候會出現2隻個體?」

該園說，原因是「大芳」和「大美」倆姊妹住在一起，卻老是愛打打鬧鬧甚至打架，園方只好將牠們隔開分居輪流到戶外活動，而爸爸「泰山」和兒子「大樹」共處一室相處十分融洽，可以一起出現在戶外活動場。所以下次到亞洲熱帶雨林區時，不妨猜猜單獨出現在戶外的大長臂猿是「大芳」還是「大美」吧。

大長臂猿。（照片來源：台北市立動物園）