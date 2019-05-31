反覆下腹疼痛、解便不順 竟是子宮內膜異位症復發惹禍！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）莫名反覆下腹疼痛，恐是子宮內膜異位症復發惹禍！30歲的美珍，曾因子宮內膜異位症造成巧克力囊腫而接受手術治療，術後沒有定期回診追蹤。一年前開始出現下腹部疼痛、解便不順，甚至持續反覆發燒超過一個月。就醫檢查確認是子宮內膜異位症復發，卵巢長出5公分的巧克力囊腫，且合併骨盆腔發炎感染。

中山醫學大學附設醫院婦產部吳珮如醫師表示，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，最常見的發生部位以卵巢、子宮、骨盆腔及腹腔居多，也可能侵犯至大腸、膀胱或肺部，引起經痛、骨盆腔疼痛、異常出血及不孕等相關症狀。

對付子宮內膜異位症，應維持長期抗戰的治療心態，由於不少患者誤以為只要切除病灶，就能永絕後患，輕忽其五年內高達五成以上的復發率，結果致使疾病復發、面臨再次手術的可能。

針對較重度的子宮內膜異位症或巧克力囊腫大於5公分以上患者，吳珮如醫師指出，除了採用手術治療減緩疼痛與惡化，更建議術後搭配長期的藥物控制，不僅能加乘手術治療效果，還能防止復發及二度手術傷害卵巢。

而術後藥物的選擇，吳珮如醫師說，目前通過健保給付的新型口服黃體素，不僅能緩解疼痛，也較無以往藥物的副作用，患者術後可以長期使用不需停藥，且使五年復發率降低至4%，大大改善生活品質。

此外，根據日本研究顯示，在早期復發階段的病人，若以新型口服黃體素治療，可有效控制疾病，為有生育需求的患者帶來重複手術之外的治療新選擇。

吳珮如醫師提醒，受現代社會環境變遷、飲食西化及晚婚影響，子宮內膜異位症有年輕化之趨勢，如果經痛時間變長或頻率變高、性交疼痛或排便不正常等症狀，就應提高警覺，並主動尋求婦產科醫師診斷。

由於子宮內膜異位症難以根除，曾經接受手術者，也應選擇適合長期控制的藥物接續治療，保持每三個月一次定期追蹤；若是已復發且需要保有生育功能的患者，除了積極就醫檢查，也應選擇最能避免破壞卵巢的治療方式，為未來迎接新生命之前做好萬全準備。