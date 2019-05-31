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反覆下腹疼痛、解便不順 竟是子宮內膜異位症復發惹禍！

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2019/05/31 11:05
吳珮如醫師提醒子宮內膜異位症需長期抗戰術後應搭配長期藥物治療。

吳珮如醫師提醒子宮內膜異位症需長期抗戰術後應搭配長期藥物治療。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）莫名反覆下腹疼痛，恐是子宮內膜異位症復發惹禍！30歲的美珍，曾因子宮內膜異位症造成巧克力囊腫而接受手術治療，術後沒有定期回診追蹤。一年前開始出現下腹部疼痛、解便不順，甚至持續反覆發燒超過一個月。就醫檢查確認是子宮內膜異位症復發，卵巢長出5公分的巧克力囊腫，且合併骨盆腔發炎感染。

中山醫學大學附設醫院婦產部吳珮如醫師表示，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，最常見的發生部位以卵巢、子宮、骨盆腔及腹腔居多，也可能侵犯至大腸、膀胱或肺部，引起經痛、骨盆腔疼痛、異常出血及不孕等相關症狀。

對付子宮內膜異位症，應維持長期抗戰的治療心態，由於不少患者誤以為只要切除病灶，就能永絕後患，輕忽其五年內高達五成以上的復發率，結果致使疾病復發、面臨再次手術的可能。

針對較重度的子宮內膜異位症或巧克力囊腫大於5公分以上患者，吳珮如醫師指出，除了採用手術治療減緩疼痛與惡化，更建議術後搭配長期的藥物控制，不僅能加乘手術治療效果，還能防止復發及二度手術傷害卵巢。

而術後藥物的選擇，吳珮如醫師說，目前通過健保給付的新型口服黃體素，不僅能緩解疼痛，也較無以往藥物的副作用，患者術後可以長期使用不需停藥，且使五年復發率降低至4%，大大改善生活品質。

此外，根據日本研究顯示，在早期復發階段的病人，若以新型口服黃體素治療，可有效控制疾病，為有生育需求的患者帶來重複手術之外的治療新選擇。

吳珮如醫師提醒，受現代社會環境變遷、飲食西化及晚婚影響，子宮內膜異位症有年輕化之趨勢，如果經痛時間變長或頻率變高、性交疼痛或排便不正常等症狀，就應提高警覺，並主動尋求婦產科醫師診斷。

由於子宮內膜異位症難以根除，曾經接受手術者，也應選擇適合長期控制的藥物接續治療，保持每三個月一次定期追蹤；若是已復發且需要保有生育功能的患者，除了積極就醫檢查，也應選擇最能避免破壞卵巢的治療方式，為未來迎接新生命之前做好萬全準備。
子宮內膜異位症
新型口服黃體素
巧克力囊腫

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