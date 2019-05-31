德國科學家研究：西非綠猴面對危險會有不同叫聲

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)德國科學家在西非進行綠猴研究時發現有趣的現象，這些有著金色尾巴和灰綠色的毛皮的猴子面對新「威脅」時，會自行「創作」新的警訊聲，研究結果已於5月27日刊登在《自然—生態學與進化(Nature Ecology & Evolution)》期刊。

綜合法國新聞廣播電台(Franceinfo)與20 minutes的報導，這份研究是由德國哥近根的「德國靈長類研究中心(Deutsches Primatenzentrum) 在西非塞內加爾(Senegal)到80隻綠候(Chlorocebus sabaeus)的棲息地，並以研究為目的用無人機進行飛行反應的研究。

科學家發現，首次看到無人機的綠猴會將這台機器視為一種「危險」並且發出尖叫聲，這個警報聲和黑豹或蛇靠近時不一樣。這些猴子在面對不一樣的威脅時，會發出特定的聲音、並且會有不同的行為表現，例如當黑豹靠近時，牠們發出警報聲後便會爬上樹，如果是蛇的話，牠們就會用站立的方式移動。

研究報告寫道，面對無人機的叫聲，很明顯和其他掠食者靠近時所發出的聲音不同。科學家把牠們發出的聲音錄下來並透過喇叭重新播放，這些猴子便開始騷動、頻頻朝著天空看或是跳跑，「推測牠們知道這個聲音的意思了。」

科學家意外發現，生活在塞內加爾的綠猴和黑長尾猴(Chlorocebus pygerythrus)在看到老鷹時，所發出的叫聲和舉動都很相似。即時兩種猴子曾在約350萬年前分開，一個居住在西非、一個在東非，然而綠猴與他的近親不一樣的地方是牠重未看過老鷹，「這些相似的警訊聲的生理反射根植於猴子的演化史。」