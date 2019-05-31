六四事件將屆30週年　美國務院形容：「是對和平示威者的大屠殺」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在六四天安門事件即將屆滿30年之際，美國國務院發言人歐塔加斯以「是對和平示威者的大屠殺」形容這個事件，並表示對中國試圖封鎖新聞與打壓紀念活動的作法，感到不安。

中央社報導，歐塔加斯（Morgan Ortagus）在當地時間30日舉行的例行記者會上，被問及1989天安門事件時說，這些和平示威者「遭到大屠殺」（They were massacred）。

媒體繼續追問說，人權報告顯示，許多維權人士遭到中國公安拘留、軟禁，許多試圖紀念六四事件的人士也遭到中國官方威脅，歐塔加斯說：「我們當然看到了這些報導，非常令人不安。」

她接著表示，不應忘記這是一場對和平示威者的大屠殺，深切記得無辜生命的犧牲。正如過去每年都會做的一樣，今年(2019)美方再次對這些仍在哀慟中的家庭，表達深切哀痛之意。

歐塔加斯指出，與國際社會其他成員一樣，美方已經呼籲、也會繼續呼籲對遭到殺害、拘捕與失蹤的受害者下落，中國應該全面與公開的說明。美方也呼籲，釋放那些努力留住天安門廣場記憶而遭到判刑的人，並停止騷擾這些示威參與者及其家人。

她最後表示，這是中國共產黨系統性的權力濫用，「可怕的濫權」(horrific abuses)，是現今世上看到的悲慘事件之一。

今年是六四天安門事件屆滿30週年，美國國會將在當天召開聽證會，聽取當年民運人士的證詞，當天民運人士也將在華府舉辦包括在美國國會山莊前的紀念活動、研討會等一連串活動。