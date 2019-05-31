北韓爆發非洲豬瘟　即起南韓旅客來台手提行李全面檢疫

（台灣英文新聞/宇妍 綜合整理）我國「非洲豬瘟中央災害應變中心」表示，北韓30日向世界動物衛生組織通報，發生非洲豬瘟案例。由於北韓與南韓比鄰，唯恐疫情擴散，今(31)日凌晨零時起，我國將對來自南韓旅客，全面進行手提行李檢查。

應變中心表示，依據世界動物衛生組織（OIE）疫情資訊，疫情發生在北韓中西部慈江道（Chagang-Do）一處養豬場，發生地區靠近中國發生非洲豬瘟首例的遼寧省。北韓該養豬場飼養99頭豬隻，其中77頭發病死亡，致死率達100%，其餘22頭已進行撲殺。

北韓也是亞洲地區繼中國、蒙古、越南及柬埔寨後，第5個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東北亞第1個發生疫情的國家。

應變中心表示，目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區，包含中國、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸及泰國的旅客，由航警局與防檢局共同執行全面檢查。

由於北韓與南韓比鄰，且無明顯地理疆界。應變中心表示，由於擔心疫情擴散，防檢局已將南韓列入高風險地區，31日凌晨零時起對來自南韓旅客全面進行手提行李檢查，其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

值此疫情在亞洲擴散時刻，應變中心特別呼籲國內養豬業者，應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功。

應變中心也提醒往來台灣與南韓兩地的旅客，千萬不要違規自南韓攜帶豬肉產品入境。