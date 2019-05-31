華泰大飯店集團 x 臺北市觀光傳播局 　合作推出「臺北趴趴走活動」

深耕在地近50年，華泰大飯店集團見證了臺北城市文化風華，旗下臺北四館飯店各具特色。2019年5月至6月，華泰大飯店集團化身臺北觀光大使，與臺北市觀光傳播局合作推出「臺北趴趴走 帶著秘笈探索深度臺北」活動。

首場活動邀請知名美食旅遊達人徐天麟主持旅遊導覽，帶領各國籍旅客暢遊大稻埕，徐天麟老師沿途詳盡介紹霞海城隍廟、永樂市場的歷史；以及各式甜點名店、銅板飲料點心小販、中藥行、雜貨行等專業美食購物情報，導覽結束後並與旅客至華泰王子大飯店內的驢子餐廳享用下午茶，暢聊臺北道地美食文化。

本活動於5月22日圓滿成功，旅客迴響熱烈。第二場活動將於6月18日（二）由熟悉日本文化、媒體經驗豐富的中時影視消費中心副總編輯劉育良接棒主持，帶領旅客遊覽臺北文化創意氣息濃厚的中山區。

6月19日（三）下午，於華泰王子大飯店展開的第三場活動為「達人『樂活的大方』旅遊攝影經」，同樣為免費參加。當日將邀請全台流量冠軍部落客「樂活的大方」，以及擅長運用社群媒體的網紅部落客「傑力話家常」，針對「達人視角找出景點魅力」、「如何用照片説故事」、「旅行中的特殊經驗」分享經驗，現正熱烈報名中，有興趣的朋友可透過觀光傳播局臺北旅遊網連結https://www.travel.taipei/zh-tw或直接至華泰大飯店集團官網活動連結http://www.ghg.com.tw/funtaipei/index.html 報名。

參與「臺北趴趴走 帶著秘笈探索深度臺北」活動，皆可獲得飯店精選「景點、美食、購物、文創」四大主題的觀光地圖及內含儲值金額NT$100的華泰大飯店集團特製悠遊卡，旅客得以按圖索驥，探索人氣景點、文藝小店，欣賞台灣文化、古蹟建築。專案內容皆包含旅遊平安險。讓來自世界各地的旅客，都能輕鬆感受臺北獨特文化風情，體驗臺北無可取代的城市魅力。