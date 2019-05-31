國際宗教論壇　達賴致函祝福、讚揚台灣民主

（台灣英文新聞 / 許佑寧、黃紫緹綜合報導）台灣國際宗教論壇（Taiwan International Religious Freedom）今（30）日在新竹聖經學院登場，總統蔡英文致詞時強調，台灣今日的自由，都是許多前輩以血淚掙來的成果，而宗教領袖達賴喇嘛雖未能出席，仍透過信函表達對台灣的祝福，讚揚台灣對民主自由的努力。

達賴在信中提到，宗教自由是基本人權，人人皆有權感到幸福，而幸福必須建立在人權的基礎上。看到台灣民主之堅實，法律對人權之保障，他感到欣慰。達賴表示，世人皆有選擇宗教信仰的自由，一旦決定了精神皈依的方向，就應落實在生活中，讓宗教帶來心靈的平靜，帶來和平的曙光。

來自世界各國的宗教界、政界代表，參與了這場宗教論壇。曾任美國前副總統錢尼（Dick Cheney）副國家安全顧問的葉望輝（Stephen J. Yates），也提出了對西藏及新疆維吾爾人遭迫害的看法。中國人權不彰，素來善於利用科技對少數族裔進行迫害，他呼籲全球各國致力維持科技優勢，與中國相抗衡。「必須讓這些遭受迫害的人民知道，他們並不孤單。」葉望輝說道。

這場宗教論壇是由台灣基督長老教會、對華援助協會、傳統基金會、台灣關懷中國人權聯盟主辦。主題是迎接挑戰，探討如何促進宗教自由，找出希望方案，並進一步採取行動，遏止宗教迫害情事。

其他參與論壇者尚包括美國前副檢察長與獨立檢察官Kenneth Starr、歐洲議會議員 Bastiaan Belder、資深中國事務專家Ethan Gutmann、美國國際宗教自由委員會Nadine Maenza博士、美國宗教自由無任所大使Samuel Brownback、美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen），與對華援助協會創辦人傅希秋（Bob Fu）等人。

達賴喇嘛致函全文（圖／蔡英文臉書）