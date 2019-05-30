民進黨總統初選政見會暫定6月8日 賴將走遍全國傾聽民意

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨中執會昨（30）日通過將民調納入手機50%，放入柯、韓對比，民調將於6月10日至14日進行，電視政見發表會暫定6月8日，前行政院長賴清德與總統蔡英文將各自進行申論，並回答3位提問人1個問題，最後做結論。

《中央社》報導，民進黨中執會昨（29）日在未經表決的情況下，以共識決通過了總統初選，包括民調納入手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調將於6月10日到14日進行。

民進黨新聞部代理主任周江杰今（30）日表示，本次政見會，2位參選人將各自進行申論，3位提問人將對參選人各提一個問題，請參選人回答，最後再請參選人做結論，整場時間大約將耗時1個半小時。

賴陣營發言人李退之表示，除了將規劃一系列的媒體專訪外，將有一組人專門協助賴清德準備政見會。除此之外，賴清德將持續走遍全國，進行高密度的行程規劃，力求傾聽民眾聲音，提高民調。

蔡陣營代表林錫耀則表示，將落實地方動員，呼籲支持者在民調期間接電話，支持蔡總統。

根據中執會通過的方案，初選手機與家戶民調各半，並納入高雄市長韓國瑜與台北長柯文哲加入三方對比，於6月10日至14日進行民調。

賴清德對此表示相當遺憾，而經過一夜沉澱，他今（30）日早上發文強調，不會因波折而退卻，並呼籲大家，初選既已確定，盼勿再批評黨。

他感嘆地寫下，「萬物皆有裂痕，那也是光照進來的地方」。