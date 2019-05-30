中共擬建一國兩制博物館 陸委會：荒謬可笑

親中港媒近日報導，陸方擬在北京設立「一國兩制」博物館。陸委會副主委陳明祺今天表示，中共藉宣傳樣板表彰「全然失敗、破產」的制度，只是更凸顯對台欺騙手法的荒謬可笑。

香港紫荊網報導，中共當局最近規劃要在北京設立「一國兩制博物館」，籌備工作正在進行。25日在東莞舉辦的「一國兩制博物館」籌備座談會上，主辦方更透露，博物館將設立香港館、澳門館、台灣館，未來也將邀請台灣專家參與討論。

大陸委員會副主任委員陳明祺今天在例行記者會上對相關提問表示，這是中共假博物館之名的對台統戰基地，展示一些錯誤資料文物，成為未來交流活動的洗腦行程，台灣人民絕不會相信與被蒙蔽。

他表示，今天香港及中國內部新疆、西藏的治理情況都清楚顯示，中共的政治體制充滿缺陷且不得人心，對於外界毫無吸引力。中共籌劃「一國兩制博物館」作為統戰拉攏的宣傳樣板，表彰一個「全然失敗、破產的制度」，只是更凸顯其對台操作欺騙手法的荒謬與可笑。

陳明祺也提到，國人倘若參與中方「一國兩制博物館」籌劃，而擔任其黨政軍機構職務或為其成員，恐有違反兩岸人民關係條例第33條之虞；至於個案是否違法，將由主管機關依具體情節審認。

另外，對於福建省台港澳辦29日宣布，台灣民眾可被聘請擔任市政顧問，可旁聽省人大和政協會議；陳明祺也重申上述關於赴中任職的規範，並強調政府會密切關注，依據具體情節審認。