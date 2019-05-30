端午太魯閣峽谷避暑 跟著師傅學包粽

迎接即將到來的三天端午連假，飯店於端午假期推出一系列應景活動，凡於端午節當天，6月7日(星期五)入住的貴賓就能體驗包粽DIY，飯店邀請資深師傅親自教學，帶領大家體驗傳統包粽的樂趣。當日中午，舉辦『大家一起來立蛋』的活動，讓大、小朋友集體挑戰在國家公園立蛋；同時，廚藝團隊推出兩款粽香禮盒，融合中西風味『德式豬腳風味粽禮盒』每盒680元(三入)、及獨具花蓮山海風味的『洄瀾山海粽禮盒』每盒580元(三入)，禮盒外盒以藤編製成，概念源自原住民的藤編技藝，典雅大器，自用送禮兩相宜。今年端午節，邀請您一同在峽谷中度過好吃又好玩的端午假期！

自己的粽子自己做，師傅教你包粽

挽起衣袖，大家一起在峽谷中體驗親手包粽的樂趣！飯店邀請飯店的資深廚師們，以一份傳承的心意，帶領遠道而來的旅人們，體驗部落的傳統包粽手技。內餡選用山豬肉、魷魚、蛋黃、香菇等食材，是一款傳統經典的端午粽，每房免費體驗一件，敬邀閤家大小一起包粽，享用自己的手作粽子，好運相伴一整年，願望包中！

創意過端午．峽谷立蛋挑戰地心引力

重溫童年美好記憶，相傳在端午節正午時立蛋成功，便能帶來好運，因此我們邀請入住房客一起為蛋殼彩繪上繽紛色彩，並在正午12點舉行立蛋活動。在太魯閣峽谷美景相伴之下成功立蛋，來年將好運連連！除此之外，佩戴香包是端午節流傳下來的習俗之一，凡於端午節當天入住，每房將贈送精美香包一個，讓您將平安及好運氣一同「包」回家。

端午佳節飄粽香．送禮自用兩相宜

飯店廚藝團隊推出兩款獨具特色的粽香禮盒，『德式豬腳風味粽禮盒』，以西式料理的德國豬腳、洋蔥絲入菜，搭配花菇、九孔、鹹蛋黃，中西風味融合的，激盪出別具特色的口味；『洄瀾山海粽禮盒』選用來自山林的豬肉香腸、金針花，佐以豐濱的飛魚製成的XO醬，馬告及XO醬辛香微辣的滋味，與黃金蜆獨特鹹味融合，品嘗來自花蓮山海的風味！

兩款粽香禮盒自即日起至6月2日開放預購，取貨期間為5月29日至6月7日，德式豬腳風味粽每盒680元(三入)、洄瀾山海粽每盒580元(三入)，提供自取與低溫宅配服務，敬請於取貨前5日預訂，詳細訂購資訊可電洽訂購專線(03) 869-1155轉3815福利社，或至太魯閣晶英酒店官網查詢。

端午假期，從炎熱的城市出走，到太魯閣享受精采有趣的應景活動！即日起至2019年6月20日，『踏訪﹒一泊二食住房專案』，雙人成行，平日每人3,899元起，專案含山嵐客房住宿一晚，自助早餐一次、任選中式合菜或西式自助晚餐一次，免費使用飯店設施。端午粽禮盒訂購專線(03) 869-1155轉3815福利社