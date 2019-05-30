久坐久站當心靜脈曲張　醫：穿彈性襪治標不治本

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）俗話說：「十男九痔，十女十痔」，一語道破了痔瘡的高普及率。現代上班族習慣久坐、缺乏運動、加上排便不順，都是造成痔瘡如此普遍的原因。台北聯合醫院忠孝院區家醫科姚偉明醫師表示，根據臨床觀察，罹患痔瘡的男女比例約為九比一。但其實從醫學角度來看，男女發生率應該不相上下，只是女性而羞於就診。

痔瘡是現代人常見的困擾，但多數人不知道的是，其實痔瘡就是靜脈曲張的一種，屬於血管擴張變形的疾病，只是病灶部位不同，若發生在腿部則稱為靜脈曲張。長時間需要站立工作的族群，如櫃姐、空姐、餐飲業者、醫療人員或在傳統市場工作更是高危險族群，一不小心，藍色「蜘蛛網」就容易爬上腿。

針對痔瘡與靜脈曲張的治療，目前有新型來自天然日本槐樹的萃取物「口服靜脈活化劑」，經臨床試驗證實可增加血管張力，促進血液循環，服用兩個月後可改善靜脈曲張的抽筋與水腫等症狀 ，對於急性痔瘡發作則約一週可得到緩解，讓患者不再「坐立難安」！

靜脈曲張程度分級。建議及早使用新型「口服靜脈活化劑」，避免症狀惡化。（圖為姚偉明醫師所提供）

姚偉明醫師表示，靜脈主要作用是將身體血液輸送回心臟，而血液要從下半身回流至心臟，需倚靠靜脈中的瓣膜阻擋血液逆流至低處；但若長時間維持相同姿勢（例如久站、長時間蹲坐廁所等），造成靜脈因壓力過高而失去彈性，使得血液回流不易，或瓣膜功能異常，就會導致靜脈血管擴張變形與病變。

姚偉明醫師提醒，靜脈曲張發生之初，症狀往往不明顯，患者只會感到腿部腫脹痠痛、搔癢或夜間抽筋，讓人以為只是疲勞所致；而若輕忽問題，隨著症狀加劇，不只會影響外觀，還可能導致腿部皮膚潰瘍，嚴重時需截肢。

徐愛婷藥師指出，面對靜脈曲張，一般大眾常說的抬腿只能暫時舒緩痠痛，只能治標，不能治本。加上台灣天氣潮濕悶熱，彈性襪根本穿不住；而就算接受注射血管硬化劑、甚至開刀治療，也還是可能復發。因此，建議在輕度症狀，也就是腿部感覺痠痛腫脹、外觀出現藍色蜘蛛網時，就可及早服用新型「口服靜脈活化劑」，不只舒解症狀，更從根本改善靜脈問題，以免問題進一步惡化。

常見的靜脈曲張治療方式。（圖為姚偉明醫師所提供）