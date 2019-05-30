海峽論壇將登場　陸委會：不樂見縣市政府組團參加

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）第十一屆海峽論壇將於6月15至21日在中國福建省廈門市等地舉行，台灣大陸委員會今（30）日表示，中國藉海峽論壇加大對台統戰分化，政府將禁止我國中央機關人員參與海峽論壇，並呼籲縣市政府勿組團參加。

陸委會今日發布新聞稿表示，政府支持兩岸正常交流，惟反對中國政治操弄，不希望台灣各界參與北京的統戰活動，鑒於海峽論壇的統戰性質迄今不變，北京當局在推出「習五條」後，已展開新一波對台工作，因此政府禁止現職之中央機關及所屬事業單位與團體之人員參與有關活動，政府亦「不樂見」我縣市政府組團參加。

對於相關列管退離職人員、地方官員申請赴中國參加論壇，如涉及「民主協商」及推動「一國兩制」、消滅台灣等相關活動，政府主管機關也將嚴格審查，不予許可。

此外，政府禁止個人或團體赴海峽論壇參加涉及消滅台灣的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等迎合中國統戰活動。如有違反《兩岸關係條例》第9條規定，從事妨害國家安全或利益之活動，人民團體或政黨觸法者最重可予以解散。

陸委會提及，政府也禁止中國在台辦理海峽論壇相關活動，中國過往曾在海峽論壇前後，企圖在台辦理相關分支或延伸活動，以擴大在台統戰宣傳之投機作法，政府將嚴審中方人員之入境申請，禁止來台辦理。

陸委會強調，中國舉辦海峽論壇，積極拉攏我國政黨、地方政府、民間團體及各界人士，目的就是為其「ㄧ國兩制台灣方案」及「民主協商」政策背書，各界應瞭解北京的政治意圖，共同捍衛台灣主權及自由民主體制。

陸委會也將與相關主管機關橫向聯繫合作，共同掌握我方赴中國情形，強化政策法規說明、加強交流管理。