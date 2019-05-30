土地銀行統籌主辦合迪股份有限公司 新臺幣43億元聯貸案完成簽約儀式

土地銀行統籌主辦合迪股份有限公司總金額新臺幣43億元聯貸案，已成功完成募集，並於108年5月30日由該行黃伯川董事長代表銀行團與合迪股份有限公司陳鳳龍董事長代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為支應合迪股份有限公司償還金融機構借款及充實中期營運資金，募集3年期總金額新臺幣43億元聯貸案，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，農業金庫、永豐銀行、合作金庫、華南銀行、台灣企銀、中國銀行、彰化銀行、新光銀行、高雄銀行等金融機構共同參與。

中租控股深耕中小企業融資租賃市場逾40年，提供多元化商品，並以專業化、在地化經營優勢，布局臺灣、中國大陸、東協等區域，以滿足客戶營運與財務需求；旗下合迪公司創立至今已超過30年，合迪公司為因應產業界的機具設備分期付款買賣、營運週轉等各項需求，提供專業金融服務。近年來除經營運輸車輛與營建機具市場外，亦成立車貸中心投入汽車融資業務。該公司憑藉長期經營重車、營建機具及吊車等分期付款市場之豐富經驗及專業經營基礎，並以直接銷售、外部銷售及電話行銷三大通路積極發展小車業務，且在政府近年來擴大地方公共建設及鼓勵台商回台投資等政策推動下，未來展望應屬可期。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外臺商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；另為響應政府扶植中小企業政策，提供300億元之「頭家築夢好優貸」融資專案額度，力挺頭家共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展的方向，朝全方位優質金融機構的目標前進。