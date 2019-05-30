有機包種茶評選公布 坪林蘇育裕勇奪冠軍-翠蛙選

新北市農業局與臺北市瑠公水利會今(30)日在坪林 淨源茶廠辦理「2019有機包種茶分級評選會」， 由坪林區有機茶農蘇育裕勇奪首屆翠蛙選，成為有機包種茶冠軍！

為擴大有機茶市場，提供消費者公正可遵循的分級制度， 並鼓勵茶農以有機耕作方式與生態共好， 新北市農業局及財團法人臺北市瑠公農業產銷基金會在坪林淨源茶廠 舉辦「2019有機包種茶分級評選會」， 邀請農委會茶業改良場邱垂豐副場長擔任主審， 以公正且專屬於有機茶的標準為有機包種茶分級評選， 而今年首度在原有金銀銅蛙選之上新增「翠蛙選」， 用當地茶園與生態共好復育的翡翠樹蛙， 呈現有機包種茶冠軍茶的高質感， 首屆翠蛙選由坪林區的有機茶農蘇育裕奪得。 翠蛙選得主蘇育裕及太太林奕慧表示， 現在越來越多人投入有機茶產業， 很感謝新北市府及瑠公基金會針對有機茶舉辦評選、推動有機農業， 今年是第一次參加比賽，非常榮幸能夠拿下首屆翠蛙選的殊榮！

主審邱垂豐表示， 有機茶的生產及製程皆須符合有機標準與一般比賽稍有不同， 但評選標準如香氣、滋味及茶菁與一般比賽茶一樣嚴格把關， 本年度參賽品質普遍良好，大家都是有備而來！

新北市農業局表示，今年「百萬冠軍茶-茶鄉旅遊趣」 新北好茶活動，於6/1、2、8、9日在坪林茶葉博物館旁設有展 售會，本次有機茶評選入選的茶品也設有攤位， 現場販售並提供試喝。想支持有機茶農，購買高品質有機茶的民眾， 可詳洽新北市農會文山茶共同產銷推廣中心，電話:02- 2912-7176；淨源茶廠，電話：02-2665-7110 ；有機茶產銷班余三和班長，電話02-2665-6770/ 0910-415-115；有機茶產銷班陳陸和班長，電話02- 2665-7959/0952-600-268。