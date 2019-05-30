集保結算所與國際投票平台ISS合作 提供跨國投票直通處理服務

集保結算所配合主管機關「2013強化我國公司治理藍圖」規劃，自2014年起建置跨國投票直通處理STP(Straight Through Process)機制，並與全球最大國際投票平台Broadridge公司攜手合作，透過系統連線辦理外資股東參與我國股東會之投票作業，成功增進上市(櫃)、興櫃公司外資股東投票效率，提升我國公司治理國際形象。

有鑑於外資投資我國資本市場比率逐年成長，為擴大服務範圍及提高外資股東參與我國股東會行使股東權益，集保結算所於今(2019)年成功與全球第二大國際投票平台Institutional Shareholder Services Inc.公司(ISS公司)開展合作關係，提供使用ISS公司投票平台之外資股東，亦可利用集保結算所跨國投票直通處理STP服務，透過快速、便捷的跨國投票機制，落實股東行動主義。

集保結算所配合主管機關，推動公司治理藍圖強化股東權益，於2014年起提供跨國投票STP服務，透過與國際投票平台及保管銀行之三方合作，提高國內公司之股東會出席率，有利於公司重大業務之推動。上線以來，外資股東利用跨國投票STP之筆數逐年成長，以2018年為例，集保結算所電子投票平台便完成約95,000筆外資投票、1,671億權投票指示，占電子投票出席股數一半以上，成果豐碩。

2018年外資客戶投資我國上市(櫃)、興櫃公司已超過1,000家，約占總市值4成，外資股東參與臺灣市場規模快速成長。集保結算所董事長林修銘強調，2018年臺灣上市櫃公司已全面使用集保結算所提供之「股東e票通」STOCKVOTE電子投票平台，達到股東會電子投票百分百之目標。藉由與ISS公司的跨國投票STP合作，將能進一步擴大集保結算所對發行公司與機構投資人股東的服務，便利外資股東參與我國市場投票。我們相信與ISS公司的合作，將能保障外資股東權益，並成為提升我國公司治理的重要關鍵。

ISS公司掌管全球投票事業之最高主管Lorraine Kelly指出，ISS公司非常高興能與集保結算所發展合作關係，共同打造更流暢的投票處理作業，並滿足及時傳送客戶投票指示的目標。她也進一步強調，所有投資臺灣市場的全球保管銀行客戶，都將從與集保結算所的合作中獲益。ISS公司創立於1985年，是全球頂尖的公司治理與責任投資解決方案提供者，客戶涵蓋資產所有者、資產管理業者、避險基金及其他資產服務提供業者，並以提供客觀的公司治理研究與建議聞名。