台北電影節開閉幕片公布　趙德胤、王小帥新作中山堂輪番上陣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台北電影節公布開幕以及閉幕片，分別為由趙德胤導演，甫於坎城影展首映掀起話題的「灼人秘密」，以及王小帥導演今年在柏林影展拿下影帝、后獎座的「地久天長」。

台北電影節已於近日公布超重量級開閉幕片，分別為坎城影展「一種注目」單元首映後，引起熱議的「灼人秘密」（Nina Wu），還有中國第六代導演代表王小帥的最新力作「地久天長」（So Long, My Son）。



「灼人秘密」（圖/官方）

趙德胤導演新作「灼人秘密」有別於過往將鏡頭對準成長的家鄉緬甸，首次在台灣取景，更大膽嘗試驚悚類型，長期與趙德胤合作的吳可熙，飾演懷抱明星夢的女子，在終於獲得主演機會之後，一連串的遭遇卻讓她逐漸被逼向瘋狂邊緣。

「灼人秘密」卡司堅強，其中，話題十足的為兩名長相極為神似的女主角共聚首，分別為在「我的少女時代」大放異彩的宋芸樺，及「總舖師」的夏于喬，兩人在片中宛如雙生魅影，展現出不同以往的精采演技。

趙德胤表示，本片是一部驚悚類型電影，描述一個女孩在追夢過程中，被惡夢纏身的故事，故事最後會解開她惡夢的來源，希望大家帶著開放的心來中山堂看電影。

吳可熙透露，這部片除了挑戰編劇工作，在演出上也嘗試了許多過去從未有過的表演方式。



「地久天長」（圖/官方）

閉幕片「地久天長」是王小帥導演的最新力作，延續他一貫堅持的先鋒式創作和人文關懷，這次以跨度長達30年的敘事，描寫兩家人從80年代起至今的一連串遭遇，人與人之間的友情、親情和愛情，在歷經社會變遷、經濟起飛、政策改革而不斷變化。

王小帥透露，片中飾演夫妻的王景春和詠梅，其動人至深的演出，不但在首映後口碑不斷，也讓他們攜手拿下今年柏林影展最佳男女演員的殊榮，本片除了邀請本屆台北電影節焦點影人利．查泰米提古（Lee Chatametikool）擔任剪接外，以「浮城謎事」拿下金馬獎最佳新演員的齊溪在片中也有精彩演出。

開幕片「灼人秘密」將於6月27日晚間中山堂放映； 閉幕片「地久天長」將於7月9日晚間台北中山堂首映，導演王小帥也將出席與觀眾分享創作歷程。

2019台北電影節將自6月27日至7月13日於台北市中山堂、台北新光影城及光點華山電影館舉辦，另外，6月2日晚間七點將在西門紅樓北廣場免費戶外放映「女朋友。男朋友」，詳情請前往官網或臉書查詢。