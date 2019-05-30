『生死接線員』演員立器捐書　響應用「另一種方式活下去」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣首部探討器捐移植的職人劇「生死接線員」即將播畢，戲劇製作人楊中天與男、女主角曾少宗和李杏今（30）日出席彰基『器官捐贈紀念日』活動，並簽署器官捐贈書，以行動支持器官捐贈且呼籲民眾響應。

「生死接線員」歷經前後2個多月的拍攝，場景都在彰化基督教醫院，彰基副院長陳堯俐醫師表示，相較於很多醫院內部的關卡很多，例如牽涉消毒、感控與病人的隱私等複雜問題，因此出借場地意願不高。但是對於彰基來說，透過職人戲劇演出，這是可以改變人心思維、改變社會，改變整個台灣，甚至可以改變世界。

男主角曾少宗表示，在參與兩個多月演出與多次宣傳戲劇活動後，深深覺得器官捐贈是需要大家關注的議題。而且在戲劇播出時間，幾乎每天不斷的與父母討論劇情，父母也認為器捐非常有意義，因此非常感謝父母支持，讓他簽器官捐贈同意書。

製作人楊中天表示，生死的問題，是我們每一個人一定會面臨的，但是在台灣卻是我們大多數人一直都逃避不願意去談的。。

即使台灣並不大，但是台灣已經發展到一定的程度。員林基督教醫院院長李國維醫師表示，台灣的醫療水準更在亞洲位居領導地位，透過此次戲劇中『利恆醫院』主要場景，由智慧醫院員基全力支援拍攝，全劇圍繞與生死議題相關的電視劇，結合台灣最引以為傲的醫療成就，讓更多的人了解生命，更去了解何謂無私捐贈的愛。

每年國內有成千上萬的人需要器官才能獲得重生，器官捐贈對象主要是針對腦死病患，大部份是腦受傷或腦中風的病人，腦部壞掉了，接著心臟就會停止，在腦壞掉而心臟還沒停止之前，進行器官捐贈的動作。

在國內有很多人會感覺，這樣的病人已經夠可憐了，都快要死亡，還要他去挨一刀，心裡都會產生不捨，也因此漏失很多可以捐贈的器官，這也是為何要進行器官捐贈宣導，目的讓社會大眾瞭解器捐的意義：一、讓需要器官的人，能夠健康的活下去；二、讓我們的社會風氣更好當捐出器官給不認識的人也是『用另一種方式活下去』，這種精神何其偉大。