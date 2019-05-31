簡又新專欄 – 氣候變遷促使汽車工業暨產業鏈積極轉型

2100年人類要全面停用化石燃料，從交通、發電廠到工業等都將停用該能源，以減少污染對氣候的影響。如北歐國家挪威即是個好模範，雖為小國卻擁有豐富的自然資源，除擬定相關政策禁用化石燃料的使用，並導入電動車，從交通運輸開始改變。

電動汽車的發展愈來愈快，這項新風潮已引起德國、日本、美國、中國等汽車工業大國的重視，並投入相關研發以接軌國家政策與國際趨勢。因此電動車的二大要角，電池與資訊及通訊科技(ICT)就更顯重要，使得知名汽車大廠也跟隨蘋果公司的腳步，如BMW以「I」為字頭先行註冊所有的車牌號碼，如今世界各國的汽車產業更吹起一陣旋風，希望自己在新興市場中能嶄露頭角。

另根據能源總署的數據顯示，全世界有一半的石油都使用於交通上，未來若不再使用，油價將會下跌。隨著電動汽車革命的成功，石油革命亦將隨之而來，據估計未來每桶原油的價格將達約40美元。巴克萊銀行(Barclays Bank)估計，2040年，若電動汽車的銷售量占全球汽車的三分之一，石油產量將減少約900萬桶，每桶的油價將降至約10美金。

而2017年《經濟學人(The Economist)》雜誌登出一篇文章，題為「內燃機之死(The death of the internal combustion engine)」，講述的內容正是當傳統汽柴油車被取代時，將會大大影響相關產業、產油國與全球各國等。這不單單只是化石燃料使用的減少，而是全球各地為呼應與落實《巴黎協定》而逐步轉型的變化。

電動汽車的零件比起傳統汽車要簡單許多，電動車最重要的是電池，其中又以「鋰」與「鈷」等元素的成本占近電池總價約八成。如今，各國積極尋找此類原產量就不多的關鍵原料，如中國即到非洲購買等。而臺灣的國營企業，如中油公司也開始進行轉變。因為石油的使用將會隨著市場轉型而逐步減少，日後汽車「充電」的需求反將日益增加，加油站將轉型為充電站。

日本、韓國跟中國等國在電池的技術先進，且已早一步與世界各地相關礦產簽訂採購合約；以日本松下為例，其鋰電池的全球市占率已達約八成，而歐美國家面對這新興汽車工業所帶來的新風潮，也陸續展開各項基礎建設的建置，以迎接電動車時代的來臨。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。