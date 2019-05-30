移民署澎湖站關懷行動列車駛進澎科大 向新住民宣導健康飲食重要性

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）5月25日國立澎湖科技大學(下稱澎科大)一年一度校慶活動盛大登場，內政部移民署澎湖縣服務站(下稱本站)受邀擺攤宣導與現場師生共襄盛舉。當日晚間7點前往「澎湖縣外籍及大陸配偶關懷協會」(下稱新住民關懷協會)於馬公市朝陽里社區活動中心為新住民姊妹進行宣導。

澎科大校慶暨運動會活動於當日下午5時於澎科大操場辦理開幕典禮，活動現場人潮眾多熱鬧非凡。本站工作人員帶足宣導品與遊戲道具浩浩蕩蕩前往助陣擺攤宣導，與現場師生及所有民眾進行有獎徵答遊戲，遊戲內容皆與移民法規相關，使民眾能在輕鬆歡樂的氛圍中參與遊戲同時獲取相關知識。

活動期間澎科大翁進坪校長親自前往各個攤位致贈感謝狀，與本站同仁寒暄並感謝大家熱情的支持。

25日晚間7點，行動關懷列車前往新住民關懷協會於馬公市朝陽里社區活動中心舉辦的健康講座為新住民姊妹進行宣導。現場有講師為新住民姊妹分享健康飲食的重要性，還有水果點心供新住民姊妹自助取用。

澎湖縣服務站專業移輔人員黃家寧小姐為在場新住民姊妹與子女進行廉政宣導及非洲豬瘟宣導，並宣導新住民姊妹倘遇婆媳等家庭成員相處問題，無法自行解決時可與本站聯繫尋求協助。會後本站工作人員受邀與所有新住民姊妹一同合影紀念。