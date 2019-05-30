台日慘烈「火燒庄之役」看殘酷人性　國家戲劇院經典重現

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）哈旗鼓文化藝術團推出2019年原創新作「1895火燒庄：最終抉擇」，改編重現六堆義勇軍對抗日軍的慘烈「火燒庄之役」，探討戰爭本質與人性，將於6月8日及9日國家戲劇院首演。

六堆客家原生團隊「哈旗鼓文化藝術團」長期深耕客家表演藝術，在客家委員會大力支持下，推出年度原創製作「1895火燒庄：最終抉擇」，特邀現代劇場資深創作及製作團隊，透過現代的視角和觀點探討戰爭的本質與人性。

哈旗鼓文化藝術團表示，故事在現代的圖書館展開，由五位年輕人組成的新創團隊，正設計一款以1895年「火燒庄之役」為題材的桌上遊戲，他們在試玩的過程中，必須一步步為自己所扮演的古人角色設身處地，做出各種抉擇；而當他們回到生活中，又要去面對各自在家庭、職場、伴侶關係間所遇到的種種處境。

哈旗鼓文化藝術團說明，此劇大膽採用時空穿梭元素，巧妙堆疊出不同世代的人們在面臨現實困境時的共感，以及過程中一連串的選擇困難。

哈旗鼓文化藝術團團長李榮豐透露，這是哈旗鼓首次與現代劇場合作，有許多創新的嘗試，大河劇除了歷史的重現應有其更積極的意義，即是廣泛的引起共鳴，他希望能讓更多人認識這段歷史，鑑古知今，轉身面向所處的當下時，更有力量思考自己的價值觀和抉擇。

客家委員會主委李永得表示，哈旗鼓是客委會全力扶植的指標性團體之一，也是第一個南部六堆社團走上國家級藝術殿堂演出自己故事的團隊， 1895乙未戰爭是台灣重要的一頁歷史篇章，那是台灣歷史上規模最大的一場戰爭，也是一場展用生命守護價值理念的戰爭。



演員劇照（圖/唐健哲攝影）



演員劇照（圖/唐健哲攝影）